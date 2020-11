Alto Trevigiano Servizi: un’azienda a prova di certificazioni

Sicurezza e salute sul lavoro, tutela dell’ambiente e attenzione al cliente. Sono questi gli obiettivi perseguiti da Alto Trevigiano Servizi, riconosciuti anche a livello formale dalle certificazioni che attestano la creazione, l’applicazione e il mantenimento di uno o più sistemi di gestione e di organizzazione del lavoro rispettose delle norme vigenti e valide a livello internazionale.

Ats possiede la UNI ISO 45001, certificazione che definisce gli standard necessari per rendere sicuro un ambiente di lavoro e garantire la salute e il benessere dei propri dipendenti; la UNI EN ISO 14001, che specifica i requisiti necessari per la riduzione dell’impatto ambientale; la UNI EN ISO 9001:2015, che attesta la qualità nella progettazione, nello sviluppo, nella fabbricazione, nell’installazione e nell’assistenza di prodotti e servizi.

L’attenzione alla formazione del personale, il miglioramento continuo dei sistemi gestionali e il coinvolgimento dei fornitori in tale processo di crescita, fanno anch’essi parte delle finalità che Alto Trevigiano Servizi persegue per migliorare costantemente la qualità del servizio idrico integrato nei territori dei 52 comuni soci.

Il raggiungimento di tali obiettivi comporta il coinvolgimento attivo di tutto il personale. Ciascun dipendente nel proprio ruolo è posto nelle condizioni di comprendere i compiti affidati, si impegna a essere personalmente responsabile della qualità del proprio lavoro e mira ad acquisire le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento della propria attività, non solo sotto il profilo della produzione, ma anche in quello della prevenzione: una politica che porta vantaggi concreti all’azienda, agli utenti e all’ambiente. Alto Trevigiano Servizi si prefigge l'obiettivo futuro di conseguire anche la certificazione energetica EN ISO 50001.