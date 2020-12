In ATS, il Natale è all’insegna della solidarietà

Questo Natale, Ats ha pensato alla solidarietà! Sono diverse le iniziative che l’azienda ha deciso di realizzare per investire sul territorio e donare agli altri in questo periodo difficile sia economicamente che socialmente.

Gli alberi di Natale installati in azienda sono stati decorati dai ragazzi della cooperativa Vita e Lavoro di Montebelluna. Gli addobbi sono stati personalizzati uno ad uno con il logo e i colori aziendali e le parole chiave che rappresentano la mission di Ats. I materiali utilizzati sono principalmente di riciclo e comprendono anche piccoli ramoscelli caduti a seguito della tempesta Vaia. Gli alberi di Natale di Ats, quindi incarnano perfettamente i principi aziendali quali l’attenzione al prossimo e l’ecosostenibilità.

Ma le iniziative improntate sulla solidarietà non finiscono qui. In occasione delle festività, l’azienda ha deciso di donare ai propri collaboratori il “GiOca Trevisana”, un gioco dell’oca che permette di percorrere, casella dopo casella, le eccellenze della città di Treviso. Nel pack c’è una confezione di “Pasta di Treviso”. Il progetto ha uno scopo solidale: il ricavato della vendita della pasta, infatti, sarà devoluto alla Lilt di Treviso per la costruzione della nuova sede. Ats ha deciso di aderire all’iniziativa dando un proprio contributo concreto che va a beneficio del territorio.