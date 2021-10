Altivole, cantiere da un milione di euro per sostituire 4 chilometri di acquedotto

I lavori, cominciati nei giorni scorsi, andranno avanti per un anno e mezzo. La ditta appaltatrice è partita da via Edificio, nel tratto che prosegue poi per via Caravaggio: in questa sezione verranno unificate in una sola tubazione le due linee presenti, ovvero quella di Altivole e di Vedelago. Gli interventi proseguiranno poi per via del Molino e successivamente per via Schiavonesca. Infine, si opererà in via Edificio, nel tratto a nord della rotatoria. L'investimento è di oltre un milione di euro.

«Obiettivo dell’opera è sostituire reti particolarmente datate che negli ultimi anni hanno comportato numerosi interventi di riparazione e posizionare nuove tubazioni in ghisa che permetteranno di ridurre notevolmente le perdite di rete a beneficio del servizio idrico comunale e degli utenti» spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori. Questo il dettaglio delle opere in programma: nel tracciato di via Edificio che si congiunge a via Caravaggio vi sarà la sostituzione di un chilometro e 100 metri di tubazione, in via Del Molino di più di un chilometro e mezzo di condotta; in via Schiavonesca i metri da sostituire sono 450, mentre nel tratto a nord della rotatoria in via Edificio si procederà con 730 metri di rinnovo delle tubazioni idriche. Altro Trevigiano Servizi procederà anche con le operazioni di messa in suolo pubblico dei contatori d’acqua, così come previsto dal regolamento Ats per poter intervenire con maggiore facilità in caso di eventuali manutenzioni o controlli. Previsto, inoltre, il rifacimento di tutti i nodi idraulici per posizionare quelli in sottosuolo.

«L’opera di sostituzione di quasi 4 chilometri di rete acquedottistica nella frazione di Caselle rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più significativi nel nostro territorio negli ultimi anni, insieme alla realizzazione della rete fognaria - conclude il sindaco di Altivole, Chiara Busnardo - Un lavoro così importante per il miglioramento del servizio idrico a beneficio di tutti gli utenti della zona non sarebbe stato possibile senza la fitta collaborazione fra gli uffici tecnici comunali e quelli di Alto Trevigiano Servizi».