Vedelago, mercoledì chiusura dell'acqua per tre frazioni

Chiusura d’acqua programmata, mercoledì 30 settembre, nel comune di Vedelago. Dalle ore 9 alle 17.30 le frazioni di Barcon, Fanzolo e Fossalunga rimarranno senza acqua mentre il rimanente territorio comunale dovrebbe essere interessato solo da cali di pressione.

L’interruzione è dovuta all'intervento di chiusura della condotta di adduzione a seguito dei lavori al cantiere La Tradotta nel Comune di Montebelluna. Gli utenti sono stati avvisati tramite Ats App, e-mail e messaggio sul cellulare. Si avvisa, inoltre, che in caso di imprevisti, il periodo di sospensione che si conta di terminare per le 17:30 potrebbe prolungarsi. «Obiettivo di Ats è quello di riattivare al più presto possibile l’erogazione dell’acqua – spiega il presidente Fabio Vettori – Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi». Nelle scuole delle tre frazioni interessate dalla chiusura saranno distribuite da Ats 500 bottiglie da mezzo litro di acqua per gli studenti.

In caso di maltempo i lavori saranno posticipati a giovedì 1 ottobre. Si informano, inoltre, gli utenti che, per cause derivanti dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, al momento della riattivazione del servizio si potrebbe verificare un intorpidimento della stessa con presenza di aria nelle condutture. Si consiglia di lasciare scorrere l’acqua fino alla fine del possibile inconveniente rimuovendo temporaneamente il filtro o il rompigetto dal primo rubinetto utilizzato.