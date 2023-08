Nuova rotatoria a Lancenigo, chiude la provinciale 92 per interventi preparatori

Nell'ambito dei lavori preparatori alla realizzazione della nuova rotatoria sulla strada provinciale 92 a Villorba, per la messa in sicurezza dell'attuale intersezione tra via Selghere e via Piave, proseguono i lavori di Alto Trevigiano Servizi (Ats) per la posa della nuova fognatura e l'installazione della tubazione dell'acquedotto nel tratto stradale interessato, per migliorare l'efficienza dei sottoservizi dopo i primi interventi necessari già eseguiti nella prima metà di agosto.

Il tratto chiuso

Per ottimizzare le tempistiche, riducendo al minimo i possibili disagi alla comunità, è stata programmata una chiusura temporanea del tratto della provinciale "Delle Grave" all'incrocio con via Selghere e vicolo Leopardi, dal 28 agosto al 9 settembre, mentre continuerà a rimanere aperto il transito lungo via Selghere.

Ats lavorerà ininterrottamente anche nei giorni di fine settimana per consentire il completamento dei lavori nei tempi previsti e permettere al più presto il ripristino della normale circolazione, che prevede da settembre la circolazione dei mezzi pesanti anche nel weekend. Fino al 27 agosto la strada provincia resterà aperta al traffico senza modifica alcuna.

L'azienda predisporrà segnaletica idonea nei punti di cantiere e di deviazione per agevolare e tutelare la cittadinanza. Infine, saranno esplicitati tutti i dettagli delle chiusure presso gli sbarramenti parziali situati: all’intersezione in rotatoria tra SP 92, via Liviana Scattolon e l’uscita autostradale "Treviso Nord" nel Comune di Villorba; all’intersezione tra la SP 92 e la strada comunale Via Monte Grappa; all'incrocio tra la SP 92, via Capitello e via Della Libertà a Villorba e, infine, all’intersezione tra via Marconi e via Selghere.