In arrivo a Monfumo e Cavaso Del Tomba 4 Km di nuova condotta idropotabile

Grazie al forte impegno delle Amministrazioni Comunali, sono partite le opere del nuovo cantiere di ATS atteso dai residenti nell’area della Valcavasia tra Cavaso del Tomba e Monfumo. I Comuni saranno coinvolti in un importante progetto di rinnovamento di ben quattro chilometri di condotta acquedottistica che avrà la durata di circa sette mesi e che vede un investimento per ATS di quasi un milione di euro.



Continua così, con un nuovo cantiere, la campagna di progettazione e realizzazione dei lavori di ATS, per procedere con il miglioramento ed estensione delle reti. All’interno del Piano Quadriennale degli interventi realizzato da ATS è stato predisposto il progetto nei comuni di Cavaso del Tomba e Monfumo che porterà a compimento la sostituzione delle reti che vanno a servire le località di Castelli e Bocca di Serra. L’area dei piccoli comuni è stata oggetto di molti interventi di riparazione nel corso degli anni, la nuova opera consentirà così di porre fine alle continue manutenzioni sulla rete e migliorare il servizio idrico in loco grazie alla nuova rete che garantirà inoltre una comunicazione ottimale tra serbatoi e condotte di distribuzione.





Il cantiere prevede la sostituzione di circa 1800 metri di condotta in via Castelcies a Cavaso del Tomba e di più di 2000 metri tra via Collibert e via Palazzo Neville a Monfumo. Verranno rifatti i nodi idraulici nei vari incroci stradali e messi a norma i pozzetti dell’utenza con i contatori dell’acqua al limite delle proprietà private.

Per evitare disagi alla viabilità, è già stato allestito un piano per la gestione del traffico. In via Palazzo Neville, durante la settimana, sarà chiusa una delle due corsie della strada coinvolta nei lavori, mentre per i lavori di Via Castelcies e via Collibert è prevista l’interruzione del tratto interessato dai lavori; per entrambe le vie è stata concordata un’idonea segnaletica stradale per deviare le autovetture su altro percorso stradale e i lavori vengono gestiti quotidianamente per evitare chiusure durante i periodi festivi e il sabato e la domenica.

Dichiara il Presidente di ATS, Fabio Vettori:

“Con il nuovo investimento fatto nel territorio di Cavaso del Tomba e Monfumo, ATS ha con piacere accolto una richiesta dei residenti ricevuta grazie al forte impegno delle Amministrazione, il nuovo cantiere garantirà un sensibile miglioramento nell’erogazione del servizio idrico integrato. Questo a dimostrazione del nostro impegno a investire su tutto il territorio gestito con l’obiettivo di limitare le perdite ed evitare lo spreco di acqua.”

Dichiarano i Sindaci di Monfumo e Cavaso del Tomba Luciano Ferrari e Gino Rugolo: