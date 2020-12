Ats acquista un nuovo capannone a Farra di Soligo

Ats ha proceduto all’acquisto di nuovo capannone a Farra di Soligo che servirà a creare un nuovo polo logistico per la zona a nordest del territorio dei 52 comuni coperti dal servizio idrico integrato, che va ad aggiungersi a quelli esistenti di Montebelluna, Riese Pio X e ai magazzini di Treviso.

Si tratta di un immobile industriale dismesso che si trova in via Piave. Secondo i progetti, il piazzale esterno sarà adibito a deposito di materiale idraulico e a parcheggio per i dipendenti, mentre il corpo della fabbrica si articolerà in una parte da destinare a uffici e un’altra a un’autorimessa per i mezzi operativi, un archivio della documentazione aziendale, un magazzino e una porzione anche a deposito del materiale idraulico che dovrà essere necessariamente stoccato all’interno. In tutto la superficie complessiva è di circa 12.200 metri quadrati, di cui quella coperta e di circa 5 mila metri quadrati. Inoltre, in accordo con l’amministrazione comunale, Ats si impegna ad aprire uno sportello clienti almeno una volta alla settimana, andando così incontro alle esigenze degli utenti di Farra di Soligo e comuni limitrofi. L’impianto sarà dotato anche di impianto fotovoltaico, coerente con la filosofia aziendale improntata al green e che ha come obiettivo rendere autosufficienti le proprie strutture dal punto di vista energetico.

«L’acquisto del nuovo capannone di Farra di Soligo è un’importante operazione strategica per la nostra società – spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian - la zona nordest del settore acquedottistico, infatti, avrà ora un punto logistico utile e necessario per gli obiettivi aziendali. Inoltre, l’operazione conferma l’attenzione di Ats al territorio. Andiamo, infatti, a recuperare un capannone dismesso senza consumare ulteriore suolo». «Siamo soddisfatti che il nostro territorio ospiti la nuova sede logistica di Ats – aggiunge il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin – questo conferma la collaborazione fra l’amministrazione e la nostra azienda di servizio idrico integrato”