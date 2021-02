Asolo, nuove condutture per gas e acqua: «Doppio intervento in arrivo»

Nei giorni scorsi il Comune di Asolo ha approvato due accordi per l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano e per la riqualificazione delle condotte dell'acqua. Grazie all'accordo con Ap Reti Gas (Gruppo Ascopiave) saranno metanizzate nuove zone del territorio comunale, tuttora sprovviste della rete del gas metano: oltre 7 chilometri di nuove condotte, con centinaia di utenze interessate, per un investimento di 350mila euro. L'intervento interesserà le vie San Michele, Croce d'Oro, Villa Raspa, Loreggia, Madonnetta, Loreggiola e San Gregorio. L'ampliamento della metanizzazione rientra pienamente nella filosofia “green” dell'amministrazione.

Grazie invece all'accordo con Alto Trevigiano Servizi proseguirà la sostituzione delle vecchie condotte idriche in cemento/amianto con nuove tubazioni in ghisa sferoidale: 3 chilometri di vie interessate, con un investimento di 220mila euro. La posa delle nuove condotte idriche riguarderà nella fattispecie le vie San Michele, Croce d'Oro, Madonnetta, Loreggia, Loreggiola e San Gregorio. Gli interventi inizieranno nelle prossime settimane, seguendo la buona prassi dei precedenti: nelle vie interessate verranno realizzati i vari sottoservizi e allacciamenti e al termine si procederà alla riasfaltatura. «La reciproca collaborazione tra amministrazione, Ats e Ap Reti Gas ha permesso nel corso di questi anni di metanizzare e sostituire condotte di acquedotto su decine di chilometri del territorio, vincendo anche delle belle sfide come il recente intervento su via Browning - conclude il sindaco Mauro Migliorini - Oltre all'aspetto “green” viene anche affrontato e risolto il problema delle perdite idriche che rappresentano una delle principali criticità nell'ambito di una gestione corretta dei sistemi acquedottistici. Il tutto per un'Asolo sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente».