Giavera del Montello: nuova rete acquedottistica in via Porcù

Lunedì 13 luglio al via i lavori di realizzazione e ristrutturazione della rete acquedottistica in via Porcù a Giavera del Montello.

Spiega il Presidente Fabio Vettori che ATS interviene in modo sistematico per l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie esistenti e la realizzazione di nuove nelle zone non ancora servite del territorio gestito in modo da migliorare il sevizio e contenere le perdite.

A Giavera del Montello è previsto il rifacimento di quasi 2 km di condotta idropotabile in via Porcù e di quasi 350 metri in via dei Fiori. Il progetto che comporta una spesa complessiva di circa € 138.000, prevede la sostituzione delle attuali condotte obsolete, per via Porcù dall’ esistente in acciaio con una nuova condotta per quasi 2 km, mentre per via dei Fiori la dismissione dei due tratti in polietilene ed acciaio; il rifacimento dei nodi idraulici nonché di tutti gli allacciamenti prospicienti il tratto di strada interessata dai lavori.

Inoltre si procede all’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private e, qualora non fosse già presente, della valvola di non ritorno e di quella di sezionamento, per consentire così un facile sistema di controllo e contabilizzazione dei consumi.

I lavori termineranno verso la metà di ottobre salvo imprevisti anche legati a condizioni meteo avverse.

Per informazioni sui cantieri nel territorio di ATS vai alla sezione del sito Cantieri trasparenti.