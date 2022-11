Giavera del Montello: nuova fognatura e nuova rete di acquedotto per la tutela ambientale del territorio

Il progetto - che si concretizzerà nel 2023 - rientra nei piani di Ats per l’estensione delle reti idriche e fognarie in tutto il territorio del 52 comuni soci. L’investimento complessivo sarà di circa 650 mila euro.

L’intervento lungo via Pedemontana riguarda il tratto tra via della Vittoria e via Monsignor Agnoletti, proseguendo poi verso via Lancieri di Firenze. Si tratta di arterie prive di fognatura nera. Il progetto prevede la posa di una nuova condotta per i reflui, per una lunghezza totale di circa 400 metri.

In via della Stazione, i lavori consisteranno nella realizzazione della fognatura nell’intera arteria, cui si aggiunge il tratto di via Fante d’Italia compreso tra via della Stazione e via Pieve. Nello specifico, vi sarà la posa di un nuovo tratto di condotta di fognatura nera a gravità per un’estensione totale di 750 metri. Contestualmente, Ats procederà con la sostituzione, negli stessi tratti, della condotta idrica.

“L’obiettivo è l’estensione della rete fognaria e acquedottistica in un’area priva di tali servizi – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – Questo progetto, attesissimo da tutta la comunità di Giavera del Montello, prende forma dopo un lungo e non facile iter e a breve verrà realizzato, dando finalmente così una risposta concreta a quanto amministrazione e cittadini richiedono da tempo. Tali lavori vengono eseguiti non solo nell’ottica dell’efficientamento del servizio, ma anche per consentire a quanti più utenti possibile di allacciarsi alle reti e contribuire alla tutela ambientale del territorio del Montello”.

Oltre alla posa delle tubazioni, la società di servizio idrico integrato provvederà alla predisposizione degli allacciamenti per i fabbricati prospicenti le vie interessate dagli interventi.

“Ringraziamo Ats per aver pianificato tali opere così necessarie per la nostra comunità – spiega il sindaco di Giavera del Montello, Maurizio Cavallin – Le aree in cui si andrà a intervenire sono di particolare pregio naturalistico e storico, un patrimonio della collettività che vi abita e punto di attrazione per migliaia di visitatori ogni anno. Avere sottoservizi efficienti, sia in ambito acquedottistico che fognario, è di importanza strategica per il diritto dei nostri concittadini a godere di un servizio idrico adeguato alle loro necessità, ma anche per far in modo che la zona diventi sempre più turisticamente appetibile. Questi lavori, infatti, porteranno vantaggi dal punto di vista della tutela dell’ambiente e quindi anche dell’immagine di un territorio”.