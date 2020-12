Posa di nuova condotta di acquedotto: a Crocetta del Montello partono i lavori

Sono partiti lunedì e si concluderanno in un mese e mezzo i lavori per la sostituzione della condotta di acquedotto in via Delle Industrie, via Diaz e lungo la pista ciclabile di via Feltrina a Crocetta del Montello. I lavori seguono quelli per la posa della rete di fognatura nera avvenuti recentemente nella zona.

Si tratta della posa di 540 metri di condotta in ghisa sferoidale in via Delle Industrie e in via Diaz e di 200 metri di rete lungo la pista ciclabile di via Feltrina. L’intervento prevede anche la realizzazione dei nodi idraulici, completi di valvole per il collegamento delle condotte nell’intera area, e il rifacimento di tutti gli allacciamenti d’utenza lungo la via, con la posa del pozzetto di alloggio dei contatori al limite della proprietà privata: si tratta di una decina di utenze, tutte ad uso industriale.

L’opera, finalizzata alla riduzione delle perdite in rete, consentirà anche di creare un anello idraulico fra le condotte. Nel corso dei lavori vi sarà la parziale chiusura di via Delle Industrie, con l’istituzione di sensi unici alternati per permettere la realizzazione dell’intervento in sicurezza. Sarà sempre garantito comunque l’accesso ai frontisti. “Continua il rinnovamento delle condotte idriche – dice il presidente di Ats, Fabio Vettori – Il nostro obiettivo aziendale è quello di migliorare costantemente il servizio ai cittadini dei nostri comuni soci”. Nella primavera del 2021, dopo l’avvenuto assestamento degli scavi e non appena la condizioni meteo lo consentiranno, è prevista l’asfaltatura del manto stradale. Il costo dell’intervento di 132 mila euro.