Tubazioni dell'acquedotto da sostituire, 70 giorni di lavori in via Montello

Sono iniziati lunedì 21 settembre e dureranno per 70 giorni i lavori di Ats per la sostituzione delle tubazioni di acquedotto in via Montello, a Nervesa della Battaglia. L’intervento, del costo di 75mila euro, prevede la sostituzione di circa 600 metri di rete in polietilene con tubazioni in ghisa sferoidale. Nell’ambito della stessa opera, saranno sostituiti tutti gli allacciamenti esistenti: lavoro che richiederà particolare attenzione poiché la maggior parte di tali allacciamenti sono ad uso antincendio, trattandosi di una zona industriale.

La rete verrà razionalizzata ed efficientata in base alle indicazioni dei Vigili del fuoco. L’opera consentirà di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione che si sono resi necessari in passato a causa delle rotture alle tubazioni. Durante l’esecuzione dei lavori verrà istituito un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Martedì 22 settembre, inoltre, dalle ore 10 alle 16, ci sarà una chiusura programmata dell’acqua in via Montello, collegata all’esecuzione dei lavori. «Si tratta di interventi necessari per l’efficientamento della rete – commenta il presidente di Ats, Fabio Vettori – Ci scusiamo per gli eventuali disagi che l’intervento potrebbe causare per la chiusura programmata dell’acqua».