Nuova autocisterna per AVAB Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello

È stata consegnata sabato 6 aprile dal Presidente di Alto Trevigiano Servizi, Fabio Vettori, al Presidente dell’Associazione AVAB Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, Ferruccio Perocco, la nuova autobotte per il trasporto dell’acqua (6.000 litri). La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, dell’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, dell’Onorevole Ingrid Bisa e dei rappresentanti della Provincia di Treviso.



Dopo aver constatato un forte aumento della siccità negli ultimi anni, Alto Trevigiano Servizi ha deciso di aiutare il territorio dando in dotazione un’autobotte ai volontari dell’AVAB, Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico a utenze domestiche, attività commerciali e produttive dei Comuni serviti anche nei periodi di difficoltà e siccità.





ATS ha accolto così la richiesta dei Sindaci di trovare una sinergia tra Ente gestore, Comune e AVAB, fornendo il territorio di un nuovo ed efficiente mezzo a trazione integrale, in grado di raggiungere anche i luoghi più impervi, dotato di modulo cisterna per trasporto acqua che potrà essere usato anche ad uso antincendio in caso di bisogno. La scelta è stata fatta analizzando la morfologia della zona e le condizioni meteorologiche degli ultimi inverni e delle precedenti estati caratterizzate da lunghi periodi aridi, con carenza di precipitazioni prolungate o comunque inadeguate, che potrebbero far prevedere potenziali svuotamenti delle cisterne di raccolta piovana a disposizione delle attività agricole, malghe e degli allevamenti di bestiame di alpeggio e non solo.

Dichiara il Presidente di ATS Fabio Vettori:

ATS è sempre al fianco dei cittadini; è nostro compito garantire il servizio idrico anche nei periodi di siccità, come è accaduto lo scorso anno. In questi mesi stiamo affrontando forti piogge che fanno presagire abbondanza di acqua, ma i cambiamenti climatici dimostrano come l’ambiente ci riservi situazioni climatiche estreme da gestire. Con la consegna ai volontari dell’AVAB dell’autobotte vogliamo essere pronti.

Dice il Presidente di AVAB Ferruccio Perocco:

Lo scorso anno grazie alla stretta collaborazione tra ATS e AVAB è stato affrontato con successo il periodo di forte siccità che ha coinvolto il nostro territorio. Quest’anno grazie alla donazione dell’autobotte di ATS sono sicuro che potremmo aiutare meglio i cittadini in caso si dovesse affrontare un nuovo periodo di siccità.

Sostiene il Sindaco di Pieve del Grappa Annalisa Rampin.

A nome della mia Amministrazione ringrazio ATS per il lavoro che quotidianamente fa per supportare il nostro territorio. La consegna dell’autobotte ai volontari dell’AVAB dimostra ancor più quanto il lavoro di squadra sia fondamentale per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici cui troppo spesso assistiamo. Abbiamo deciso consegnare l’autobotte davanti al cantiere della nuova sede di Protezione Civile per sottolineare l’importanza del loro lavoro ed evidenziare quello che sarà il punto focale per la gestione delle emergenze di tutto il territorio che fa riferimento all’AVAB di Pieve del Grappa.

Ha detto l'Assessore della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin