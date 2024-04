Nuova fontana e casetta dell'acqua: è stata inaugurata mercoledì 17 aprile a Cornuda

È tornata a sgorgare acqua la storica fontana “del Leon” di Piazza Guglielmo Marconi. La fontana era rimasta inattiva per mesi a seguito della rottura del vecchio tubo che la alimentava. Visto il periodo di siccità che abbiamo vissuto lo scorso anno, per cercare di evitare sprechi di acqua è stata cercata e trovata la soluzione.



Per dare nuova vita alla fontana e per garantirne il buon funzionamento è stato installato un nuovo sistema elettrico che permette il ricircolo dell’acqua, evitando così consumi inutili di acqua. ATS ha contribuito economicamente e ha realizzato l’allacciamento della fontana e il manufatto di alloggio del sistema elettrico di ricircolo dell’acqua.





A Cornuda è arrivata anche la casetta dell’Acqua di ATS; il nuovo impianto di erogazione è stato installato lungo Via Giorgione (vicino ai campi da tennis). Il distributore sarà a disposizione di tutti i cittadini che potranno bere così l’acqua dell’acquedotto buona, sicura e controllata. La casetta eroga acqua refrigerata, naturale e frizzante al costo di cinque centesimi al litro con utilizzo di monete o di tessere prepagate che vengono distribuite dalle attività commerciali della zona. Continua anche a Cornuda il progetto di ATS per incoraggiare l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto e diminuire l’inquinamento legato all’utilizzo delle bottiglie di plastica.





Inoltre, nel mese di gennaio 2024 ATS ha ultimato la sostituzione della rete di acquedotto delle vie Monte Ortigara, Monte Cesen e via delle Rizzelle; con un investimento di oltre 200.000 euro sono stati realizzati circa 1200 m di nuove condotte. Mentre, nel mese di marzo 2024 ATS ha provveduto, a seguito della necessità del Comune di asfaltare definitivamente via 8/9 Maggio 1948, a rifare le derivazioni della rete di acquedotto per le laterali delle vie Monte Sulder e Monfenera e gli allacci prospicenti il tratto di strada interessato, al fine di scongiurare future riparazioni con manomissione del nuovo manto asfaltato.





Dichiara il Presidente di ATS Fabio Vettori:



“Con soddisfazione continua e si rafforza la fattiva sinergia tra ATS e l’Amministrazione Comunale di Cornuda e ne sono la dimostrazione i diversi progetti di ATS realizzati nel territorio. Il nostro obiettivo è collaborare con il territorio per fornire un servizio sempre migliore e tutelando l’ambiente.”

Dichiara il Sindaco di Cornuda Claudio Sartor: