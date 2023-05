Innovazione e sostenibilità: l'assemblea dei soci approva il nuovo piano di sviluppo

Alto Trevigiano Servizi Spa ha presentato in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi di recente, il proprio Piano quadriennale di Sviluppo 2023-2027 e la nuova riorganizzazione aziendale; progetti messi in campo per affrontare le sfide del settore e dell’ambiente che ci circonda e garantire così un servizio idrico integrato sempre più efficace seguendo i valori che contraddistinguono l’attività di ATS: attenzione alle persone, trasparenza verso il cliente, innovazione, rispetto dell’ambiente, qualità del servizio e vicinanza alle comunità locali e al territorio con un piano di investimenti totali di 160 mln €.

Il Piano di Sviluppo di ATS si pone l’obiettivo di rafforzare gli investimenti sulla costruzione di nuove opere e la manutenzione delle infrastrutture attuali per garantire un servizio sempre più capillare e di qualità al territorio, mantenendo la massima attenzione sui temi di sostenibilità, continuità del servizio e tutela della qualità dell’acqua. Al contempo il piano mira a rendere più efficace ed efficiente la struttura organizzativa con focus su digitalizzazione e valorizzazione delle competenze specialistiche del personale, anche in ottica di una sempre maggiore relazione ed integrazione con le realtà locali del territorio.

Le principali azioni del piano di sviluppo voluto da ATS riguardano:

il potenziamento degli impianti di depurazione e avvio dei progetti speciali: tra le linee di investimento aperte dal PNRR, ATS risulta assegnataria di 10 milioni di contributo per il progetto di ampliamento del depuratore di Salvatronda ed è in attesa di veder assegnati ulteriori contributi e a titolo esemplificativo l’ampliamento del depuratore di Carbonera;

e avvio dei progetti speciali: tra le linee di investimento aperte dal PNRR, ATS risulta assegnataria di 10 milioni di contributo per il progetto di ampliamento del depuratore di Salvatronda ed è in attesa di veder assegnati ulteriori contributi e a titolo esemplificativo l’ampliamento del depuratore di Carbonera; l’ottimizzazione degli interventi sulle infrastrutture di acquedotto e fognatura : molti gli interventi fatti e progettati per la sostituzione delle condotte obsolete e l’estensione delle nuove reti di distribuzione e fognatura;

: molti gli interventi fatti e progettati per la sostituzione delle condotte obsolete e l’estensione delle nuove reti di distribuzione e fognatura; la crescita sostenibile della tariffa: è stata prevista una crescita della tariffa di circa l’8% nel biennio 2024-2025 per poi fermarsi nel biennio 2026-2027. Scelta necessariamente fatta per dare valore al bene acqua ma che in ogni caso mantiene la tariffa ATS tra le più basse d’Europa, così come la quota media di investimenti di ATS per abitante risulta essere sopra la media nazionale già dal 2020;

l’ottimizzazione della struttura attuale: per migliorare il patto con il territorio e garantire il servizio su tutto il territorio gestito per affrontare ogni condizione climatica e ambientale, verranno ristrutturati alcuni siti aziendali (la sede di Treviso e il nuovo polo di Farra di Soligo che consentirà di operare con efficacia nel territorio della sinistra Piave);

la digitalizzazione del rapporto col cittadino: sono programmati interventi di implementazione del sito come strumento di comunicazione puntuale all’utenza, lo sviluppo della nuova ATS App e il rafforzamento del progetto zero paper, non da ultimo il progetto di collaborazione con il Gruppo Hera nella gestione delle richieste contrattuali e non solo presso gli sportelli di Pieve di Soligo e Castelfranco Veneto, garantendo così una maggiore disponibilità di servizio e orario;

infine, ma non ultimo, il rafforzamento della partnership con il territorio: sono attive le partnership con società sportive, enti benefici e associazioni culturali e non solo, regolamentate da una policy interna, che prevedono il sostegno delle sponsorizzazioni ad iniziative nel territorio che incentivano l'abbandono della plastica e sostenendo l'utilizzo dell'acqua del rubinetto attraverso bicchieri biodegradabili piuttosto dell'uso della bottiglia di plastica usa e getta.

Presentando il piano, il Direttore Generale di ATS Pierpaolo Florian dichiara:

“Gli investimenti sono necessari per garantire un benessere collettivo e una sostenibilità ambientale che il territorio ci chiede anche in previsione dei cambiamenti climatici che ci stiamo preparando ad affrontare.”

Il Presidente di ATS Fabio Vettori dichiara:

“Ringrazio i Sindaci di ATS per la sensibilità dimostrata nell’accogliere il nuovo Piano di Sviluppo e il necessario adeguamento tariffario che consentirà di veder realizzati nei prossimi 4 anni investimenti per 160 mln di €. Ricordo che già quest’anno ATS supererà gli 80€ per abitante che colloca la società tra le migliori a livello nazionale.”

ATS prevede che l'aumento tariffario per i consumi di una famiglia media per quest'anno e i prossimi quattro anni vedrà il passaggio del costo a mc dagli attuali € 2,43 ai € 2,93 del 2027 per una famiglia di tre persone con un consumo di 140mc annui – un aumento a regime pari a 6 € al mese a famiglia. Questo dato è basato sui consumi reali fatturati da ATS agli utenti per una famiglia tipo.

Grazie alla pianificazione fatta da ATS, le operazioni finanziarie realizzate a partire dal 2016 e la crescente attenzione nella gestione hanno permesso una crescita degli investimenti molto più accentuata rispetto alla crescita delle tariffe. Infatti, ATS si è collocata sopra la media italiana per investimento per abitante per l'anno 2022. La media italiana è di € 46 per abitante, ATS aveva raggiunto tale valore già nel 2020, e questo rappresenta un punto d'orgoglio per tutti.

Grazie quindi al Piano di Sviluppo ATS è pronta per: sfruttare i fondi del PNRR per il settore idrico per aumentare il livello degli investimenti; favorire l’industrializzazione del SII mettendo così a sistema una gestione efficiente; definire gli interventi che si rivolgono alla tutela dell’acqua e dell’ambiente; realizzare le infrastrutture; migliorare la gestione dei fanghi di depurazione; informare ed educare gli utenti sull’importanza della risorsa idrica e spiegare i servizi offerti dal SII; abbassare l’età media delle condotte e del parco contatori attualmente in uso (continua il progetto di installazione dei nuovi contatori Smart-Met che permettono la lettura intelligente dei consumi d’acqua: dopo Cison di Valmarino - Comune campione - le installazioni stanno proseguendo a Treviso con il condominio di Via Pisa e nel Comune di Castelcucco).