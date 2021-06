Possagno: al via i lavori per la ristrutturazione della rete idrica in via Contrada Masiere

Partiranno la prossima settimana e si concluderanno in cento giorni i lavori per la ristrutturazione della rete idrica e il rifacimento degli allacciamenti in via Contrada Masiere a Possagno. Saranno sostituiti circa 800 metri di condotta ed è previsto il rifacimento di 50 allacciamenti con la messa a norma dei pozzetti contatori e il collegamento delle condotte idriche esistenti in via Val Cornelia e via San Francesco. I lavori prevedono un investimento di 123 mila euro. Seguiranno gli interventi di asfaltatura della strada programmati dal Comune.

«Si tratta di una ristrutturazione molto attesa dalla comunità e che contribuirà al miglioramento delle performance della rete idrica»: dichiara il presidente di Ats, Fabio Vettori. Durante l’esecuzione dei lavori vi sarà la chiusura di via Contrada Masiere, con deviazioni del traffico che saranno indicate in loco.

«Ringraziamo Ats per aver dato risposta tempestiva alla nostra richiesta, intervenendo in maniera completa su tutta la condotta dell’acquedotto – dichiara il sindaco di Possagno, Valerio Favero - I lavori interesseranno praticamente tutta la contrada a partire dalla provinciale. Purtroppo, questo tipo di interventi, così profondi e radicali, generano inevitabilmente dei disagi, per questo ringraziamo, fin da subito, tutti i cittadini per la comprensione e collaborazione».