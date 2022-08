“Ats: amica delle api”: lo speciale progetto dedicato al ripopolamento di questi importanti insetti

Giardini delle sedi aziendali seminati con fiori e piante mellifere, aree verdi dei depuratori dotati di alveari e arnie. L’attenzione di Ats all’ecosostenibilità si fa sempre più ampia.

L’azienda, che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di 52 comuni fra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, ha deciso, infatti, di avviare il progetto “Ats: amica delle api”, ovvero, un vero e proprio piano d’azione – realizzato in collaborazione con Apat Apicoltori in Veneto e Fai Veneto Federazione Apicoltori Italiani - all’insegna della sostenibilità il cui obiettivo è rendere le aree verdi dei siti aziendali habitat dedicati per il ripopolamento delle api.

Nei depuratori di Treviso, Castelfranco Veneto (Salvatronda) e Nervesa della Battaglia, sono stati collocati cinque alveari e tre arnie, mentre in gran parte dei siti aziendali si è provveduto a seminare fiori e piante mellifere, ossia in grado di produrre nettare per tali insetti. “Questa iniziativa si è concretizzata nelle sedi già esistenti, ma anche in quelle in fase di realizzazione - spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian – Di recente, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Farra di Soligo, abbiamo inaugurato un parcheggio a servizio dei cittadini, ma anche del futuro polo logistico nella zona a nord-est del territorio servito dall’azienda, frutto dell’acquisizione di un capannone dismesso, così da non consumare ulteriore suolo. In tali aree di sosta, oltre a colonnine per la ricarica delle auto elettriche, sono stati piantati alberi ad alto fusto e piante mellifere, come la lavanda”.

L'importanza delle api per l'ecosistema

Come molti sanno, le api sono fondamentali per la salute dell’ecosistema e per il mantenimento della biodiversità: senza di esse molte specie vegetali potrebbero scomparire causando scompensi al ciclo vitale. Il processo dell’impollinazione è indispensabile per il mantenimento di tale ciclo, contribuendo a regolare il clima, purificare l’aria e l’acqua, riciclare i nutrienti.

Tutto ciò - insieme alle iniziative per l’efficientamento energetico delle sedi, l’impegno quotidiano a progettare e costruire reti acquedottistiche efficienti per limitare la dispersione d’acqua, la posa di tubature fognarie in grado di convogliare i reflui a impianti di depurazione per restituire acqua pulita all’ambiente, le azioni per la decarbonizzazione - costituiscono azioni concrete per la promozione dell’ecosostenibilità: un impegno che l’azienda si prefigge per consegnare alle generazioni future un pianeta in salute.