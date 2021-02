Rinnovamento delle condotte idropotabili: il nuovo cantiere di Nervesa della Battaglia

Per garantire determinati servizi, è necessario che le infrastrutture siano sempre conformi e in buono stato.

A tal fine, ciclicamente, devono essere effettuati interventi di manutenzione e rinnovamento, in modo tale da preservare la continuità e la qualità dei servizi offerti all'utenza.

Ma non solo qualità e continuità del servizio: le infrastrutture, in certi casi, rivestono un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica. Lo stato delle condotte idropotabili, ad esempio, è di primaria importanza per garantire la sicurezza dell'acqua destinata al consumo.

E quando si parla di condotte idropotabili, i cantieri di Ats non si fermano mai.



Sono partiti il 29 gennaio 2021 e dureranno tre mesi, i lavori di sostituzione della condotta di distribuzione idropotabile in via Madonetta a Nervesa della Battaglia.

L’intervento riguarderà 900 metri di rete, da collegare a est alla condotta di via Granze, e ad ovest con quella di via Priula. Verranno realizzati dei nodi idraulici per i collegamenti con le reti esistenti, ed è prevista l’esecuzione di 14 allacciamenti d’utenza, con la messa a norma del pozzetto di alloggio contatori al confine fra la proprietà privata e pubblica.





L’opera porterà numerosi benefici agli utenti: verrà dismessa una vecchia condotta, posata a più di due metri di profondità rispetto al piano stradale e che nel passato è stata soggetta a diverse rotture che sono state rilevate attraverso il sistema di ricerca delle perdite occulte.

L’intervento verrà eseguito in concomitanza con i lavori di posa della nuova rete di gas e affidati alla stessa ditta appaltatrice, in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di esecuzione, creando così meno disagi possibili ai residenti.

La strada sarà chiusa dalle ore 7:00 alle ore 19:00 per il tratto compreso fra via Grazie e via Priula, in base all’avanzamento dei lavori e fino al termine dell’intervento, garantendo sempre l’accesso ai residenti e ai frontisti.

Nei periodi di fermo del cantiere e nei festivi sarà sempre consentito il normale traffico veicolare.