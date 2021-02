Riparazione urgente dell'acquedotto: «Possibile mancanza d'acqua»

A causa di una riparazione urgente a una condotta principale dell'acquedotto di Sernaglia della Battaglia, domani, giovedì 11 febbraio, dalle 9 alle 16:30, potrbbero esserci cali di pressione e mancanze d’acqua nelle vie del centro e in località Fontigo.

Ad annunciarlo è Alto Trevigiano Servizi che punta a riattivare il più in fretta possibile il normale servizio idrico anche se, in caso di imprevisti, il periodo di sospensione potrebbe prolungarsi anche oltre le 16:30. In caso di maltempo, i lavori saranno posticipati al giorno successivo. Ats ha provveduto ad avvisare gli utenti attraverso l'invio di sms e con cartelli affissi nelle vie interessate. Inoltre, si informano gli utenti che, per cause derivanti dalla sospensione dell’acqua, al momento della riattivazione del servizio, si potrebbe verificare un intorpidimento con presenza di aria nelle condutture. Ats consiglia quindi di lasciare scorrere l’acqua fino all’eliminazione del possibile inconveniente rimuovendo temporaneamente il filtro/rompigetto dal primo rubinetto utilizzato.