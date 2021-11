Ponzano Veneto, sostituzione dell'acquedotto: cantiere al via

Un chilometro e 200 metri di rete di acquedotto da sostituire nella frazione di Paderno di Ponzano. Il cantiere targato Ats è iniziato martedì 2 novembre e durerà 4 mesi. Il progetto prevede la sostituzione delle condotte di via Monara e via Levade che essendo particolarmente datate sono state oggetto nel passato di numerosi interventi di riparazione con conseguenti disagi per i residenti. Il costo dei lavori sarà di 175mila euro.

«Con quest'operazione vogliamo porre fine alle problematiche emerse in questa zona nell’erogazione del servizio idrico integrato, coerentemente con la volontà della società di riammodernare le reti particolarmente ammalorate del territorio da noi servito - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - Le nuove condotte verranno collegate alle linee esistenti attraverso inserimenti in via Monara, via Sant’Andrà e via Giavaretto. Verranno quindi rifatti i nodi idraulici, nonché tutti gli allacciamenti degli edifici presenti nei tratti di strada interessata dai lavori, oltre all’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private come previsto dal regolamento di Ats. Per la durata del cantiere sarà garantito l’accesso ai frontisti e ai pedoni in base all’avanzamento dei lavori». «Un lavoro così importante a beneficio di tutti gli utenti della zona non sarebbe stato possibile senza la proficua collaborazione fra gli uffici tecnici comunali e quelli di Alto Trevigiano Servizi - il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio - Siamo sicuri che i cittadini sapranno comprendere gli eventuali disagi alla circolazione dovuti alla presenza del cantiere».