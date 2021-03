Al via la realizzazione del collegamento della rete fognaria di Moriago e Sernaglia della Battaglia al depuratore di Falzè di Piave

Partiranno nelle prossime settimane i lavori conclusivi per il collegamento della rete fognaria di Moriago e Sernaglia della Battaglia al depuratore di Falzè di Piave.

Si tratta di 800 metri di tracciato che verrà posato con la tecnica del microtunnelling, ossia una metodologia operativa che permette la posa di tubazioni senza ricorrere agli scavi a cielo aperto.

Costo dell’intervento: quasi 2 milioni di euro. La durata dell’opera è prevista in 380 giorni.

“Tale metodo permette di non effettuare scavi in superficie, evitando così le manomissioni di strade ed eliminando pesanti impatti sull’ambiente, sul paesaggio, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - Questa soluzione progettuale è stata dettata anche dalla volontà di non realizzare stazioni di sollevamento, dai costi di gestione elevati e ha il rischio potenziale di uno sversamento di reflui”.

Il metodo per la posa in opera di condotte fognarie con microtunnelling consiste nel far avanzare a spinta tubazioni rigide dentro una microgalleria realizzata nel sottosuolo da una testa di avanzamento teleguidata.

Lo stato di avanzamento della tubazione è costantemente tenuto sotto controllo da un sistema computerizzato, il che garantisce la massima precisione in qualsiasi terreno si operi.

“Grazie ai pozzi d’ingresso delle tubature questa tecnica consente di minimizzare l’impatto del cantiere sulle attività produttive, commerciali e sulle utenze”, aggiunge l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian, “Aspetto importante in questo periodo difficile”.

L’opera consentirà finalmente di rendere utilizzabili le condotte già posate: il collegamento della rete fognaria Mosnigo-Moriago (realizzato nel 2012), quello Fontigo-Villamatta (realizzato anch’esso nel 2012), il collegamento Moriago-Fontigo (compiuto nel 2013).

“Siamo contenti della sinergia che si è creata con Ats per la realizzazione di questi importanti lavori – dice il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova – Il collegamento della rete fognaria al depuratore di Falzè è importante anche per la tutela dell’ambiente del nostro territorio e va a beneficio di tutti i cittadini”.