Valdobbiadene: un murale per il serbatoio “San Floriano”

Il serbatoio “San Floriano” a Valdobbiadene si colora grazie al murale dell’artista Diego Montagner.

Sabato primo aprile 2023, alla presenza del sindaco, Luciano Fregonese, dell’assessore all’Ambiente, Anna Vettoretti, e alla Cultura, Giorgia Falcade, del presidente di Ats, Fabio Vettori, del direttore generale, Pierpaolo Florian, e dell’autore, è stata inaugurata l’opera commissionata dall’azienda di servizio idrico integrato allo scopo di abbellire il serbatoio di accumulo di acqua idropotabile che si trova in Strada San Francesco.

Il murale

Nel disegno sono presenti gli elementi della natura che richiamano il paesaggio del territorio: il Piave, i contorni delle montagne, i fiori, il grappolo e la vite. In primo piano anche il volto di una donna, generatrice di vita e associata alla madre Terra.

Il murale è stato realizzato nel mese di marzo. Montagner, 33 anni e autore di numerose opere in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, ha optato per i colori ad acqua per aerografo: una scelta all’insegna dell’ecologia e perfettamente in linea con i principi di Ats.

Il serbatoio di accumulo di “San Floriano” è un sito molto importante per il servizio idrico in zona: ha una capacità di 2 mila metri cubi d’acqua e serve le zone di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano, Guia e la parte alta di San Floriano.

La collaborazione artistica intrapresa a marzo ha lo scopo di contestualizzare in modo armonioso una struttura architettonica come un serbatoio nel verde del territorio del Valdobbiadenese: un’ulteriore iniziativa intrapresa da Ats per valorizzare il contesto geografico dei 52 comuni soci fra le province di Treviso, Belluno e Vicenza serviti dal servizio idrico integrato.