Arera stabilisce i migliori servizi per i cittadini

In un panorama complesso e delicato come quello dell'energia e dell'ambiente è necessario avere un organismo che sia in grado di monitorare a valutare l’operato dei vari player impegnati nel settore idrico/energetico.

In Italia questo ruolo cruciale è rappresentato da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. È un'autorità amministrativa indipendente della Repubblica Italiana con la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell'acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e nello smaltimento dei rifiuti, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, dello standard di qualità dei servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali.

Come possiamo capire Arera oltre al controllo e alla tutela, stila una classifica dei migliori gestori in base alla qualità tecnica e generale nell’erogazione dei servizi.

Piave Servizi: eccellenza tra le reti idriche italiane

Il contesto delineato da Arera è cruciale per motivare il successo di Piave Servizi, che recentemente si è posizionata al quinto posto nella graduatoria dei gestori idrici italiani e al primo per la regione Veneto. Questo risultato conferma il ruolo di spicco di Piave Servizi e di come l’impegno profuso in termini tecnici e gestionali contribuiscano a renderla una realtà di rilievo nel panorama regionale e nazionale.

La classifica, basata sulla qualità tecnica nel biennio 2020-2021, rileva l'impegno costante dell'azienda nel migliorare le sue performance.

Impegno e Successo: Le voci di Piave Servizi

Il direttore generale, Carlo Pesce, ha enfatizzato il valore del lavoro di squadra e della dedizione quotidiana che hanno contribuito al successo di Piave Servizi. Le parole del direttore generale Pesce sottolineano come l'azienda non solo abbia aderito a standard elevati, ma abbia anche superato le aspettative, dimostrando un impegno costante nell'eccellenza operativa. Il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet, ha espresso il suo orgoglio per il balzo di quattro posizioni nella classifica nazionale. Il presidente Bonet attribuisce questo successo al modello operativo veneto, evidenziando inoltre il ruolo chiave delle sei aziende del consorzio Viveracqua che si sono posizionate tra le prime 25.

"È una grande soddisfazione per tutti noi, che ogni giorno dedichiamo grande energia, professionalità e passione per innovare il servizio erogato ai cittadini, con l’obiettivo di lasciare un ciclo idrico integrato migliore di quello che abbiamo trovato. Ad essere premiato è stato il notevole lavoro di squadra, capace di superare una attività istruttoria e di valutazione dell’Authority estremamente rigorosa e articolata”. Commenta il presidente Bonet.

Questo riconoscimento sottolinea l'importanza della collaborazione e della sinergia nel settore idrico, enfatizzando il contributo positivo di Piave Servizi a questo ecosistema.

L’ecosistema creato da Piave Servizi è una risorsa preziosa, nonché un concreto spunto per tutte le altre realtà del territorio.

La posizione di spicco nell'ambito dei gestori idrici italiani non solo attesta l'impegno costante dell'azienda verso l'eccellenza, ma riflette anche il ruolo cruciale che svolge nel garantire un servizio idrico integrato di qualità a tutti i cittadini.

Piave Servizi si riconferma un esempio di come l'impegno, la dedizione e la collaborazione possano tradursi in successo tangibile nell’offrire servizi ai cittadini e contemporaneamente tutelare il patrimonio idrico nazionale.