Qualità e professionalità: il partner ideale per la casa

Nulla è più soddisfacente che arredare in maniera completamente personalizzata il proprio appartamento. Un modo per sfoggiare la propria creatività e esaudire in maniera funzionale tutte le necessità di comfort.

Infissi, sistemi oscuranti, installazione di pergole da esterno progettate su misura possono solo rendere l’ambiente più stimolante. Per queste e altre soluzioni, affidarsi a professionisti di comprovata esperienza del settore rende tutto ancora più piacevole.

Consulenti professionali e di qualità

A proposito di professionisti, un’azienda leader nel trevigiano è Mingher. L’esperienza e la professionalità del team, unita alla qualità dei prodotti offerti e partnership di assoluto livello come quella con Internorn, crea soluzioni innovative per l’ambiente domestico o per il luogo di lavoro.

I prodotti sono visionabili presso l’atelier di Mingher situato in via Roma 63 a Oné di fonte e arredato con le ultime novità del settore. Nell’affidarsi a Mingher il cliente trova una collaborazione sicura: il team offre un servizio di progettazione per creare il proprio comfort abitativo ideale.

I servizi proposti da Mingher

L’azienda offre un servizio di vendita, progettazione e posa in opera di serramenti, carpenteria e complementi in generale. Lo scopo è quello di fornire al cliente la massima disponibilità, creando un servizio professionale per rendere la qualità impeccabile.

Infissi, pergole e coperture, porte interne e sistemi oscuranti come tendaggi da esterno o scuri in alluminio o PVC. Questi e molti altri ancora i servizi proposti dall’azienda al cliente o al semplice visitatore del sito.

Tutto per concorrere al massimo comfort e risparmio energetico.

Garanzia fino a 30 anni

Novità assoluta per chi sceglie Mingher come partner per la realizzazione dei propri spazi è la possibilità di ottenere una garanzia maggiorata rispetto ai concorrenti nel mercato: in alcuni casi è possibile arrivare fino a 30 anni.

In questo modo, Mingher si posiziona in un vero e proprio oceano blu, dove la competizione con le altre aziende del settore non esiste praticamente più. E il cliente coopera al fine di realizzare ciò che più desidera quando si approccia alla propria abitazione: il raggiungimento di uno stato di benessere.

Mingher: info e contatti

La sede dell’azienda è situata in via Bassanese 36, a Maser, mentre l’atelier è in via Roma 63 a Oné di Fonte. Gli orari di apertura sono: lunedì dalle 14.00 alle 19.00, e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Il sabato solo su appuntamento.

È possibile contattare l’azienda telefonando al numero 3475784400 o mandando una mail all’indirizzo info@mingher.it. In alternativa si può compilare il form all’interno del sito alla voce “Contatti” per chiedere informazioni o fissare un appuntamento.