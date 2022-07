Esplorare le bellezze dolomitiche con l'auto elettrica adatta a tutti

Un tour attraverso le bellezze montane del Friuli Venezia-Giulia e del Veneto, seguendo gli itinerari dolomitici più belli – come quello che porta alla sorgente del fiume Piave –, il tutto a bordo di un'automobile piccola, facile da usare e 100% elettrica.

Non è solo una proposta, ma è già realtà. Si tratta infatti dell'iniziativa dell'Hotel Bladen di Sappada che ha come scopo quello di far esplorare un territorio ricco di luoghi incantevoli in assoluta sostenibilità.

Un'esperienza turistica a 360°

Iniziativa che unisce due universi apparentemente agli antipodi come i paesaggi da cartolina e le automobili e che si propone come alternativa agli altri mezzi a propulsione elettrica, come le e-bike, garantendo un'esperienza evoluta sotto tanti punti di vista, soprattutto quello che riguarda il comfort e la sicurezza.

Una nuova concezione di mobilità sostenibile che pone nuovi orizzonti in tema di esplorazione di bellezze naturali senza impattare sulle dinamiche che regolano l'ambiente e la natura circostante.

Idea che porta il nome di Matteo Piller – proprietario dell'Hotel Bladen – e che va incontro a quel turismo esperienziale che non si ferma alla semplice accoglienza, ma propone al cliente un'offerta ben più ampia da vivere a 360°.

In giro tra le Dolomiti con la macchina più adatta

L'auto usata? La Citroen AMI. La piccola 100% elettrica del Double Chevron è infatti la scelta perfetta per questo progetto. Ideale sui percorsi più impervi grazie alle ridotte dimensioni, AMI è guidabile a partire dai 14 anni di età ed è ricaricabile da qualsiasi presa standard, riuscendo a garantire un'autonomia di 75 chilometri.

L'automobile ideale per un giro naturalistico in totale tranquillità. Una rete di ristoranti convenzionati con l'iniziativa dell'hotel sappadino permette inoltre di ricaricare gratuitamente l'auto durante la sosta per il pranzo.

Al progetto ha partecipato Manzotti Automobili – concessionaria Citroen presente in molte città del Veneto – fornendo le piccole AMI, a conferma della propria attenzione verso le tematiche ambientali e in promozione di una mobilità sempre più sostenibile. Per farsene un'idea basta visitare l'impianto produttivo di Cima i Prà a Ponte nelle Alpi, struttura totalmente votata alla sostenibilità e al rispetto del territorio.

Quel territorio al quale Manzotti è da sempre estremamente legata. Sul loro sito è possibile conoscere tutti i servizi offerti, le novità e prenotare un appuntamento.