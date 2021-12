Nasce Treviso Per Te Card: una visione di lungo periodo per il commercio locale che premia i clienti

Per sostenere quindi lo sviluppo del commercio locale è indispensabile guardare al futuro in maniera competitiva e, intraprendendo un percorso strategico con una visione di lungo periodo e capace di guidare la transizione digitale.



Con questi obiettivi, e con lo slogan “Scegli Treviso, la città che ti premia”, l’Amministrazione comunale di Treviso ha deciso di promuovere un'ambiziosa iniziativa, che rientra fra le attività promosse dal progetto Urbecom: si chiama Treviso Per Te Card ed è finalizzata a valorizzare le attività economiche e artigianali del Distretto, incrementandone l’attrattività commerciale e favorendo la creazione di circuiti di fidelizzazione e di promozione tra i cittadini-clienti che decideranno di aderire. A complemento della Card fisica è stata sviluppata l’App Treviso Per Te Card.





È stata confermata la partnership con Banca della Marca, che dopo la recente esperienza positiva della Treviso Gift Card ha fin da subito manifestato l’interesse a sostenere il progetto, comprendendone la grande potenzialità in un’ottica di crescita del territorio e di scambio circolare delle sue risorse, favorendo gli operatori economici locali e generando valore in una logica di prossimità.

La Treviso Per Te Card sarà basata su un innovativo sistema di “premio alla fedeltà” grazie al quale dopo ogni acquisto presso un’attività aderente verranno accumulati crediti per un importo calcolato in percentuale su quanto speso a seconda della categoria merceologica di riferimento, indipendentemente dalla forma di pagamento prescelta. I crediti saranno resi disponibili da subito e potranno essere scalati dalle transazioni future presso tutte le altre attività convenzionate, ottenendo così degli sconti.

Scaricando l’App Treviso Per Te Card – fruibile anche in sostituzione della tessera fisica per lo shopping – sarà possibile monitorare tutti gli acquisti effettuati, gli sconti ottenuti ed il saldo dei crediti residui, oltre a consultare le informazioni utili su tutti i negozi, i ristoranti e le altre attività aderenti al circuito. Una soluzione user-friendly, innovativa e conveniente per lo shopping, che non porterà solo indubbi vantaggi economici, ma semplificherà la vita e consentirà di risparmiare tempo, grazie all’intuitiva interfaccia digitale che aggregherà diversi servizi e funzionalità.

Chi lo vorrà, in fase d’iscrizione potrà anche decidere di destinare una percentuale del premio maturato sotto forma di credito digitale ad un’associazione culturale, sportiva, ambientale o benefica del territorio di sua scelta, che così riceverà mensilmente un contributo grazie alla Treviso Per Te Card.

Insieme ai cittadini, il secondo e speculare ambizioso obiettivo sarà quello di convenzionare il maggior numero possibile di operatori economici, per garantire un bacino ampio e differenziato di servizi ai fruitori, generando sinergie e valore aggiunto per entrambi.

Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, l’adesione al programma sarà completamente gratuita anche per gli operatori, che dovranno semplicemente compilare e presentare il modulo di adesione scaricabile sul portale www.trevisoperte.it.

Oltre alla presenza promozionale sul sito web, sull’APP e sui volantini promozionali che verranno distribuiti per il lancio della Treviso Per Te Card, sarà garantita la gestione contabile dei saldi tra le differenze in dare e in avere maturati tra i negozi convenzionati, attraverso un sistema di compensazione mensile con reportistica valida ai fini fiscali e l’accredito/addebito automatico degli importi dovuti.

I commercianti dovranno solo prepararsi ad acquisire nuovi clienti fedeli, e i cittadini a fare shopping dei loro prodotti preferiti beneficiando di sconti esclusivi.