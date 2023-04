Nei concessionari della Marca le vetture che uniscono eleganza e tecnologia

Vetture che uniscono raffinatezza e tecnologia, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità: sono i modelli DS Automobiles, il lussuoso brand nato in Francia nel 1955 grazie alla volontà del gruppo automobilistico di portare l'eleganza e la classe parigina all'interno delle autovetture.

Un design sofisticato e un'esperienza di guida immersiva caratterizzato DS Automobiles. Interni corollati da disegni a braccialetto, cucitura point-perle, sedili totalmente elettrici, rifiniture con lavorazione ghiglioscé: ogni dettaglio è stato realizzaro con un'estrema cura «perché i particolari fanno la differenza sulle nostre autovetture» spiega Luca Petrucci, DS Expert Advisor.

DS incarna la “tecnologia dell'eleganza” ma pone particolare attenzione anche alla tutela ambientale: infatti, dalla Formula E, Automobiles ha importato la tecnologia E-TENSE, realizzando motori performanti, duraturi e all'avanguardia, con caratteristiche tecniche esclusive.

Il marchio DS Automobiles può essere visitato a Villorba, presso il DS Store Treviso in via Roma 147, e all'interno del concessionario Autogiada a San Fior, in via Palladio 1.