Il Gruppo System Integrator e Solution Provider festeggia i 35 anni: l'evento riunisce oltre 700 collaboratori da tutta Italia

Raggiungere un traguardo importante, come quello dei 35 anni di attività, per un’azienda può trasformarsi in un’opportunità per condividere, con i propri collaboratori, non solo i successi ottenuti nel tempo, ma anche un sistema di valori e una filosofia aziendale strettamente legati a politiche di responsabilità sociale e allo stretto legame con il proprio territorio di riferimento.

Un evento che unisce e rinsalda valori condivisi

Lo sa bene Telebit, che a Casal di Sile, in provincia di Treviso, ha organizzato, come da tradizione, la propria festa aziendale, oggi giunta alla sua 7° edizione.

Un evento, quello di Telebit, che ha visto la partecipazione di oltre 700 collaboratori provenienti da tutte le 28 sedi italiane del Gruppo.

Il Gruppo Telebit, System Integrator e Solution Provider è stato e continua tuttora ad essere un punto di riferimento importante nei settori Telco, ICT-Digital, Facility e Renewables, con un organico che conta 1.500 collaboratori e un legame privilegiato e particolare con il territorio del trevigiano, dove ha sede la direzione generale.

Lo sport al centro della cultura aziendale

La festa, che si è svolta nell’arco di una giornata, è trascorsa all’insegna dello sport, del cibo e della musica, il tutto organizzato e personalizzato dai collaboratori stessi, compreso il dj set che ha fatto ballare e divertire gli ospiti.

È Giacomo Quarta, Amministratore Delegato di Telebit a ricordare l’importanza della cultura sportiva in azienda:

“Ogni forma di sport rappresenta i nostri valori aziendali: affrontiamo le giornate con spirito di squadra, rispetto e perseveranza.”

Continua poi, scendendo nel dettaglio della giornata e delle discipline sportive che si sono avvicendate nell'impegnare i collaboratori.

“Ci sono stati veri e propri tornei strutturati di calcio e pallavolo, ma abbiamo ospitato con piacere anche degli arcieri professionisti, una bellissima scoperta per tutti i colleghi che, per la prima volta, si sono cimentati in questa pratica. Un ringraziamento speciale va agli Arcieri delle Contrade di Ponzano e alla Compagnia Arcieri di Treviso.”

Coinvolgere il territorio: collaborazioni e iniziative d’inclusione

Sulla scia dei valori che Telebit considera imprescindibili dalla pratica aziendale, anche il coinvolgimento di partner territoriali è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento: dal Rugby Casale, che ha messo a disposizione la struttura, e con il quale è stato avviato il progetto “Rugby: uno sport per tutti”, al Catering gestito da Osteria Vivace, fino all’Associazione Polaris di Silea, che ha contribuito nel servizio catering, permettendo ai ragazzi disabili di riscoprire competenze professionali.

E proprio l’inclusione è un altro dei temi più sentiti per l’azienda, impegnata su diversi fronti nella responsabilità sociale.

Lo ha ribadito Giacomo Quarta, parlando del Torneo Telebit e dell’anniversario aziendale.

“Il Torneo Telebit è il nostro momento di Disconnection Culture e rappresenta molto più di una festa, ma un’occasione per riunire i colleghi. È un evento di condivisione e opportunità nel quale porre l’attenzione a tematiche sensibili come Diversità & Inclusione e Sostenibilità, aspetti che sono sempre stati a cuore all’azienda. Quello del 2024 è un torneo ancora più speciale, perché siamo riusciti a celebrare tutti insieme il nostro 35° anniversario.”

Ecco allora, che questa giornata è stata anche un modo per rinsaldare valori condivisi in un team che conta centinaia di persone provenienti da tutto lo Stivale e far scoprire e conoscere a molte di loro il bellissimo territorio del trevigiano.