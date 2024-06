Feel Venice: l’imperdibile evento per scoprire il profondo legame tra Veneto e vino

Quello tra il vino e i territori è un legame indissolubile che si fortifica sempre di più, giorno dopo giorno. E con un patrimonio vitivinicolo tra i più storici e diversificati al mondo, in Italia quasi ogni regione può vantare una lunga tradizione legata al vino.

Il Veneto è sicuramente un punto di riferimento per la cultura vinicola: con la sua varietà di terreni e microclimi, infatti, si presta come territorio ideale per la coltivazione della vite. Da qui la presenza di un'enorme varietà di vitigni autoctoni, molti dei quali tipici del trevigiano e del veneziano. Basta pensare al Manzoni Bianco, al Raboso, al Tai e al Refosco prodotti all'interno delle DOC Venezia, DOC Piave e DOC Lison Pramaggiore e delle DOCG Malanotte e Lison.

Feel Venice 2024: arte e cultura del vino in una location da sogno

Feel Venice 2024 è l'evento organizzato dal Consorzio Vini Venezia che celebra il patrimonio enologico del territorio e quello culturale di Venezia.

Giunta alla sua settima edizione, la kermesse veneziana quest'anno si ripropone con alcune novità e si appresta ad accogliere i visitatori sabato 6 luglio, nella meravigliosa cornice dell'antico giardino all'interno del Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, per condurli alla scoperta dei vini delle 5 denominazioni consortili.







Protagoniste indiscusse della manifestazione saranno infatti le referenze prodotte proprio dalle cinque denominazioni. Vini che esperti ed appassionati potranno degustare a partire dalle ore 11:00. In questo contesto, il pubblico potrà assaporare i vini nei vari tavoli di degustazione entrando in contatto diretto con i produttori.

"Siamo felici di riconfermare l'appuntamento con Feel Venice – dichiara Stefano Quaggio, Direttore del Consorzio Vini Venezia –. Per questo 2024 abbiamo voluto rinnovare l'edizione dedicando un'intera giornata alla scoperta delle denominazioni insieme alle aziende produttrici. Sarà inoltre possibile degustare i vini dei vitigni autoctoni della nostra zona come Lison, Raboso, Refosco p.d.r e l'Incrocio Manzoni. Le degustazioni saranno seguite anche da momenti dedicati al cibo, con occasioni di abbinamento, il tutto ascoltando musica dal vivo in una location davvero esclusiva nel cuore di Venezia".

Storia, territorio e degustazioni per un'esperienza immersiva

Professionisti e appassionati del settore potranno anche partecipare a quattro degustazioni guidate – su prenotazione e a numero limitato –, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Veneto - Delegazione di Venezia, durante le quali saranno condotti alla scoperta della storia, del territorio e delle caratteristiche delle denominazioni, per un'esperienza enologica a 360°.



Non rimane dunque che tenersi liberi da impegni sabato 6 luglio: Feel Venice è pronto ad accogliere i visitatori in una location da sogno per un percorso sensoriale unico. Sul sito web ufficiale del Consorzio Vini Venezia è possibile restare aggiornati su FEEL VENICE e su tutte le novità e iniziative di questo importante territorio vocato all'agricoltura.