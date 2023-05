Il futuro automobilistico è sempre più green grazie alle concessionarie della Marca

Il mondo automotive continua la sua evoluzione verso un futuro sempre più green e ricco di soluzioni innovative.

Autogiada, il gruppo di concessionari formato da Sarlo Group, da diversi anni investe insieme a Opel Italia sulla mobilità elettrica con una gamma dedicata, che comprende numerosi modelli come Opel Corsa-e Zafira-e life.

Opel, infatti, sta seguendo un percorso coerente per arrivare a completa elettrificazione: a tal proposito, entro il 2028 la casa automobilistica di Russelsheim convertirà tutti i prodotti della sua gamma in modelli al 100% elettrici. Un grande passo in avanti per un futuro automobilistico sempre più green che, grazie alle nuove tecnologie, porterà le vetture ad avere un'autonomia tra i 500 e gli 800 chilometri e una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto.

Autogiada, con le sue quattro sedi a Villorba, San Fior, Belluno e Oderzo, è dealer ufficiale Opel da più di trent'anni. L'intera gamma Opel è disponibile in ogni suo concessionario e può essere ammirata e provata attraverso un test drive.