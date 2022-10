Ciclo di incontri "I Sapiens del Terzo Millennio": un nuovo format per affrontare temi di attualità

Tre incontri in formato talk show con ospiti illustri per capire l’attualità e cercare di lanciare uno sguardo al futuro: questa la formula proposta da Confartigianato Imprese Treviso con il supporto di CentroMarca Banca come partner unico, il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed il patrocinio dei tre comuni che ospiteranno gli eventi – Villorba, Mogliano Veneto e Paese - per arricchire il programma di eventi autunnali. Per tre serate, sei tra docenti universitari, ricercatori e imprenditori interverranno sul tema discusso, introdotti e incalzati da Davide Stefanato, attore e sceneggiatore. Ogni serata sarà chiusa con un intervento sui risvolti etici e morali a cura del dottor Paolo Pagani, professore ordinario presso l’università Ca’ Foscari di Venezia.

L’Intelligenza Artificiale: il presente e il futuro della tecnologia

Il primo incontro avrà come tema centrale l’Intelligenza Artificiale (di cui viene spesso utilizzato l’acronimo “IA”), ovvero quelle macchine o sistemi che hanno lo scopo di imitare l'intelligenza umana per eseguire alcune attività e che, grazie al cosiddetto “machine learning”, sono in grado di migliorare continuamente le proprie capacità in base alle informazioni ricevute. L'intelligenza artificiale trova oggigiorno numerosissimi impieghi: l’utilizzo di IA tramite chatbot di assistenza clienti ad esempio permette di comprendere più rapidamente i problemi degli utenti e fornire risposte più efficaci. Gli assistenti intelligenti utilizzano invece l'intelligenza artificiale per analizzare le informazioni importanti provenienti da grandi quantità di dati in forma testuale, mentre i motori di raccomandazione grazie a questa tecnologia sono in grado di suggerire agli utenti film e serie TV in base ai loro gusti personali.

Recentemente l’intelligenza artificiale ha fatto parlare di sé per il suo impiego nel campo delle arti: Stable Diffusion e Midjourney ad esempio sono i nomi di due IA che creano illustrazioni a partire da input testuali. Inoltre negli ultimi anni questa tecnologia sta iniziando ad essere usata anche nel campo musicale.

Intelligenza Artificiale: Istruzioni per l’uso

Per chi volesse approfondire l’argomento “Intelligenza Artificiale: Istruzioni per l’uso” è il titolo del primo dei tre incontri proposti da Confartigianato Imprese Treviso. L’appuntamento è per il prossimo 28 ottobre alle ore 20:30, nella cornice di Villa Giovannina a Villorba. L’introduzione di Stefanato darà il via agli interventi del dottor Cristiano Boscato, imprenditore tra i 100 Manager più influenti in Italia nell’annuale classifica di Forbes, e del dottor Antonio Emanuele Cinà, ricercatore presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. A chiudere questa e le altre due serate, il docente di filosofia morale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, professor Paolo Pagani.

Il secondo appuntamento è invece fissato per venerdì 4 novembre alle ore 20:30 presso il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto. "Si è spenta la luce della ragione? Fake news, vecchi media e nuovi social” è il tema della serata, in cui interverranno la dottoressa Alessandra Micalizzi, docente di marketing e comunicazione presso SAE Institute di Milano, e Piergiorgio Paladin, imprenditore ed esperto di comunicazione e nuovi media.

Il ciclo di incontri si concluderà venerdì 11 novembre alle 20:30 a Paese, presso il Cinema Manzoni, con la serata “Quiet quitting – adesso lavoro si dice così”. A dare il proprio contributo sul tema il professor Paolo Ermano, docente di economia presso l’Università degli Studi di Udine, e il dottor Maurizio Rasera, ricercatore presso Veneto Lavoro. Anche in questo terzo ed ultimo appuntamento, la conclusione verrà gestita dal dott. Pagani.

Per tutti gli incontri l’ingresso è gratuito ma è obbligatorio registrarsi a questo link.

Visitate il sito ufficiale di Confartigianato Treviso e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su iniziative ed eventi.