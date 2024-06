Innovazione e competitività: il futuro delle PMI nel tessuto imprenditoriale locale

Competitività e innovazione: questi i concetti chiave su cui si è soffermato Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti, che ha condiviso con noi l'importanza dei servizi offerti alle imprese del territorio.

La Camera di Commercio sta offrendo alle PMI del territorio una serie di servizi e iniziative a supporto della loro competitività e innovazione, con l'obiettivo di affrontare la "doppia transizione" che coinvolge il mondo imprenditoriale.

Le aziende possono usufruire di queste risorse messe a disposizione, tra cui lo sportello per l’imprenditoria camerale e i PID (Punti Impresa Digitali). Questi presidi territoriali sono progettati per valutare il livello di innovazione e digitalizzazione delle imprese, accompagnandole nel percorso di adeguamento alle nuove sfide del mercato moderno.

Il Presidente Pozza sottolinea che tale supporto specialistico è fondamentale per consentire alle PMI di navigare con competenza la complessità della doppia transizione, che unisce innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Attraverso il supporto di strutture specialistiche ed esperti, che operano da anni su mandato del Governo e in sinergia con il sistema camerale, le piccole e medie imprese possono contare su un aiuto concreto per navigare le complessità del mercato moderno rimanendo competitive.

Il PID della Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti, attivo dal 2018, fa parte della rete nazionale dei Punti Impresa Digitale, istituita dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Governo. Questi centri sono cruciali per accompagnare le aziende nella loro trasformazione digitale e servono a sostenere le imprese nell'innovazione, permettendo loro di essere competitive.

L'offerta dei PID si articola su cinque principali tipologie di servizi gratuiti, consultabili al seguente link: https://www.tb.camcom.gov.it/content/702/PID/#pidattivita

A supporto delle PMI c'è inoltre l'azienda consortile “T2I” partecipata camerale (Camere di Commercio di Treviso – Belluno, Verona e Venezia Rovigo) per l'innovazione e il trasferimento tecnologico . Il Presidente sottolinea "La competitività si raggiunge grazie a strumenti che permettono di fare innovazione e di ottimizzare i processi. Durante le crisi economiche, chi ha investito nella digitalizzazione ha ottenuto risultati migliori. Dopo il Covid, la digitalizzazione ha rivoluzionato la comunicazione e la promozione dei prodotti, ad esempio attraverso fiere virtuali. Queste strade non possono più essere abbandonate".

In valore monetario la CCIAA ha messo in campo investimenti significativi per sostenere la digitalizzazione. "Quest'anno da giugno è aperto un bando da 1 milione di euro per sostenere la doppia transizione digitale ed ecologica ", annuncia Mario Pozza, "g li investimenti possono coprire fino al 50% della spesa, per un massimo di 35 mila euro a fondo perduto. Questo supporto finanziario ha un effetto moltiplicatore, generando una crescita significativa attraverso l'attività dei fornitori di servizi, consulenti e rivenditori di strumenti tecnologici".

Negli ultimi quattro anni sono stati stanziati complessivamente 3,6 milioni di euro e grazie al supporto di esperti e a una rete globale di contatti, le imprese locali possono guardare al futuro con ottimismo e fiducia.