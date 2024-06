L'Internazionalizzazione come chiave per un futuro di possibilità

La Camera di Commercio è in prima linea nel supportare le piccole e medie imprese del territorio nel loro processo di internazionalizzazione. Attraverso una fitta rete di collaborazioni istituzionali, l'ente camerale mette a disposizione delle aziende una serie di strumenti e iniziative volti a facilitare l'approccio a nuovi mercati esteri.

"Oltre alla nostra rete interna, abbiamo attivato sinergie importanti con altre istituzioni come l'Agenzia delle Dogane", spiega il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. La formazione è un argomento fondamentale, la CCIAA ha strutturato e pianificato attività di formazione per preparare le aziende all'internazionalizzazione, nel dettaglio vi sono una serie di iniziative. Tra queste, corsi e webinar sul marketing internazionale, progettati per fornire alle imprese le competenze necessarie per espandersi nei mercati esteri. Particolare attenzione viene rivolta alle esigenze specifiche delle aziende del territorio, che esportano quasi il 50% della loro produzione.

Grazie dunque a un lavoro di squadra che vede la Camera di Commercio collaborare anche con la dogana e Venicepromex, vengono organizzati proprio corsi specifici sull'import-export al fine di offrire un supporto formativo mirato per affrontare le sfide logistiche e burocratiche dell'internazionalizzazione.

Oltre alla fitta formazione la Camera di Commercio ha pianificato anche numerosi eventi per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese. Un evento di particolare rilievo, che giunge alla sua terza edizione, è "Generazione 2026", un progetto che ogni anno vede in campo le eccellenze della nostra provincia: dall'agroalimentare, allo sport system, dal mobile alla moda.

Quest’anno guarda ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 come un'opportunità unica per il territorio. Questo evento mira a preparare le imprese locali ad accogliere e sfruttare al meglio le opportunità derivanti da questo importante evento sportivo internazionale.

Un altro evento significativo che si terrà nel 2025 è il "Foro Pymes", nonché Foro dei paesi latinoamericani, un prestigioso incontro internazionale previsto per il 2025, che rappresenta una piattaforma cruciale per il networking e lo scambio di esperienze tra piccole e medie imprese di diverse nazioni. Questi eventi non solo promuovono l'internazionalizzazione ma anche la cooperazione tra imprese a livello globale.

Nella sua doppia veste di Presidente della Camera di Commercio e di Assocamerestero, Mario Pozza ha illustrato i benefici di una visione mondiale per i territori provinciali, grazie alle relazioni con le 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Queste relazioni internazionali offrono alle imprese locali l'opportunità di accedere a nuovi mercati, favorendo lo sviluppo economico del territorio. Le sinergie con le Camere di Commercio italiane all'estero creano una rete globale di supporto, che facilita l'internazionalizzazione delle imprese, promuovendo al contempo l'immagine e le eccellenze del territorio a livello internazionale.

Di recente, attraverso una convenzione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è stato evidenziato che ci siano opportunità ancora maggiori di avvicinarsi a nuovi mercati grazie alla rete delle Camere italiane all'estero. Questa rete, composta da imprenditori che vivono all’estero e conoscono la realtà di quei paesi, offre un'inestimabile fonte di conoscenza e opportunità per le imprese italiane.

Il Presidente ha inoltre ricordato l'importanza della convention mondiale delle Camere di Commercio, che si sta tenendo a Brescia in questi giorni. Questo evento offrirà opportunità B2B, consentendo alle imprese di confrontarsi con le Camere di Commercio per esplorare nuove strade di internazionalizzazione, esportazione e anche sviluppo turistico.