Lavoro, una nuova offerta per Assistente Tecnico di Fibra Ottica

Se sei in cerca di lavoro o desideri cambiarlo, Adecco Italia - Hubsite di Padova - ha appena aperto una selezione di un/a Assistente Tecnico di Fibra Ottica per una sua importante azienda cliente.

L'opportunità è aperta per diverse sedi: Treviso, Bergamo, Verona e Udine. La ricerca ha carattere di urgenza.

Il ruolo

La risorsa selezionata dovrà fornire supporto tecnico ai lavori di predisposizione di infrastrutture per reti di telecomunicazioni urbane ed extraurbane e ai lavori di posa/giunzione cavi in fibra ottica.

Nello specifico, il ruolo richiede un'attività di coordinamento e supervisione dei tecnici in campo, al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle tempistiche concordate.

Le attività richieste

In particolare, l'assistente tecnico si occuperà di:



- Effettuare sopralluoghi di fattibilità su cantieri;

- Relazionarsi con Cliente, Fornitori, e Amministrazioni;

- Supervisionare lo svolgimento di pratiche amministrative per la richiesta e l'ottenimento di permessi per la posa di infrastrutture per reti telefoniche;

- Gestire le risorse interne ed esterne messe a disposizione dell'azienda e pianificarne le attività;

- Occuparsi dell'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione delle attività;

- Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori;

- Consuntivare e reportizzare le attività.

Si valutano candidati junior con esperienza in cantieri anche non specifici di fibra ottica.

Per informazioni e candidature: grazia.caporusso@adecco.it