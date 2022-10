Le grandi eccellenze dell'artigianato artistico espongono le loro opere nel cuore della Marca

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treviso ospita le eccellenze artistiche artigianali del territorio con tre eventi che si terranno nel corso della stagione autunnale: ad animare il cuore della Marca trevigiana saranno, nello specifico, una mostra, una fiera-mercato e un convegno aperto alla cittadinanza.

Mostra dell'artigianato artistico d'eccellenza 2022

L'esposizione si terrà a Ca' Sugana (in via Municipio, 16) fino a domenica 23 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono ben quattordici gli artisti esposti, tutti trevigiani, per un totale di 36 opere in mostra.

Il visitatore potrà così ammirare le migliori produzioni artistiche locali, dove creatività, design, materie prime di alta qualità esprimono il meglio dell'autentico Made in Italy.

Gli artisti esposti

1. Argenterie Sandonà Sas di Aurelio Sandonà & C. - Treviso;

2. Barbieri Sandro - articoli in vetro e specchi, Treviso;

3. Bosa di Italo Bosa Srl - ceramiche d'autore, Borso del Grappa;

4. Casa Organaria Girotto Saverio - Paese;

5. Casellato Giovanni - scultura, design, Maser;

6. Celato Rito Srl - complementi d'arredo e oggetti in metallo, Montebelluna;

7. Corte Studio Glass di Corte Alberto - articoli in vetro di Murano, Asolo;

8. Fdestell Srl -

9. Guerretta Snc di Guerretta Flavio e C. - gioielleria e argenteria, Roncade;

10. Maestri Varisco dal 1930 di Varisco Marco Snc - cristalli d'arte e incisione su vetro, Treviso;

11. Mangiafuoco di Roella Paola - giocattoli in legno, marionette, legatoria, abiti di carnevale, Treviso;

12. Tekné di Brugnano e Ortica - sculture di Gaetano Brugnano ed Elena Ortica, Casier;

13. Vazzoler Srl - lavorazione artistica del ferro, Carbonera;

14. Visentin Umberto, laboratorio ceramica artistica - Treviso.

Convegno "L’arte e la scienza della negoziazione"

In programma martedì 18 ottobre, nella sala conferenze della Camera di Commercio a Treviso, si terrà un incontro pubblico intitolato L’arte e la scienza della negoziazione. L'appuntamento sarà guidato da Arik Strulovitz, docente universitario sui temi della gestione e risoluzione dei conflitti tramite le metodologie di negoziazione, specializzato in psicoterapia.

Fiera dell'artigianato

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, la Fiera dell'artigianato 2022 si terrà sabato 22 e domenica 23 ottobre, dall'alba al tramonto, in Piazza dei Signori a Treviso e nell'adiacente Piazza Indipendenza. In totale gli stand espositivi, che rappresentano tutti i settori artigiani della Marca trevigiana (servizi, falegnameria, meccanica, enogastronomico, maglieria e moda, settore casa), saranno 26.

La mostra-mercato è organizzata nel "salotto buono" della città sotto la regia del Mandamento Confartigianato di Treviso insieme al Circolo comunale degli artigiani, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e il supporto di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.