Perché è importante scegliere in modo consapevole il percorso di studi da affrontare

Scegliere il percorso di studi è una decisione fondamentale nella vita di ogni giovane. Gli Open Day nelle scuole giocano un ruolo cruciale in questo processo, offrendo agli studenti una preziosa opportunità di esplorare le diverse opzioni disponibili.



In un mondo in costante evoluzione, la scelta di un percorso di studi non dovrebbe mai essere presa alla leggera: è importante considerare interessi personali, abilità e aspirazioni future. Gli Open Day forniscono un'anteprima delle diverse discipline e dei programmi offerti dalle istituzioni educative, consentendo agli studenti di acquisire una comprensione più chiara delle opportunità disponibili.

Inoltre, partecipare a questi eventi permette agli studenti di interagire con docenti e studenti universitari, ottenendo consigli preziosi e rispondendo a domande cruciali. Questa consapevolezza aiuta i giovani a fare scelte informate, contribuendo al loro successo accademico e professionale.

L'offerta formativa dell'Istituto Mazzotti

A Treviso, l'Istituto Mazzotti dedica particolare attenzione all'orientamento degli studenti, fornendo un'offerta formativa variegata e consentendo loro di immergersi in un ambiente scolastico dinamico e innovativo.

Con due indirizzi distinti all'interno del suo percorso educativo, l'Istituto garantisce lo sviluppo di competenze flessibili e spendibili nella vita professionale del futuro: i diplomati del Mazzotti acquisiscono una solida cultura generale, abilità linguistiche, capacità di analisi e risoluzione di problemi, competenze nel campo dell'economia e delle discipline giuridiche. Queste competenze li rendono adatti a inserirsi con successo nel mondo del lavoro o a proseguire con gli studi universitari, sia nelle facoltà economico-giuridiche che umanistico-linguistiche.

L'offerta formativa dell'Istituto Mazzotti è il risultato di una lunga esperienza e di una costante sperimentazione. L'istituto è attento al territorio e collabora con enti locali, imprese, associazioni culturali e del volontariato. Il percorso di alternanza scuola-lavoro, che coinvolge gli studenti per 400 ore complessive nel triennio, li prepara al mondo reale e favorisce le capacità di comunicazione e relazioni pubbliche.

I percorsi offerti si distinguono per una solida base tecnico-economica che copre diverse aree, tra cui il diritto, l'economia aziendale e il marketing. Gli studenti imparano anche l'uso di tecnologie e forme di comunicazione adeguate, sia in italiano che in lingue straniere.

I diplomati in Turismo sviluppano competenze specifiche nel settore turistico e competenze generali in ambito economico e normativo. Acquisiscono conoscenze relative al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale, arricchite da competenze informatiche e linguistiche.

I diplomati in Relazioni Internazionali per il Marketing sviluppano competenze economiche, linguistiche e di marketing. Sono preparati per la comunicazione aziendale multilingue e la gestione dei rapporti aziendali a livello nazionale e internazionale.

Gli Open Day

L'Istituto Mazzotti si distingue per il suo impegno nell'orientamento degli studenti e offre un ambiente educativo straordinario in cui i giovani possono esplorare il loro futuro.

Da novembre, sarà possibile partecipare agli Open Day dell'Istituto, così da approfondire al meglio tutte le opportunità e le attività formative. E' possibile partecipare sia in presenza, che online, iscrivendosi tramite un semplice form. Tutte le date degli Open Day e ulteriori informazioni sono disponibli sul sito web.