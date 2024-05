Il modello di eccellenza nel gestire il servizio idrico e le sfide per il futuro

Il cambiamento climatico che stiamo attraversando è una sfida che riguarda tutti e in maniera importante i gestori dei servizi idrici.

La cura e l’amministrazione della rete idrica è fondamentale per poter evitare gli sprechi e gestire in maniera efficacie la domanda dei cittadini

Ed è proprio con lo scopo di scoprire le realtà nazionali più virtuose che Arera ha condotto un'indagine nazionale, secondo la quale Piave Servizi si attesta come il quinto miglior gestore idrico in Italia. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno costante dell'azienda nel garantire servizi efficienti e tariffe competitive per i cittadini. Grazie alle parole del presidente dell'azienda, Alessandro Bonet, siamo in grado di capire i valori che hanno permesso i recenti successi e influenzato le prospettive future dell'azienda.

"A fronte del cambiamento climatico in atto, noi gestori del servizio idrico integrato siamo chiamati a rispondere con efficacia ed efficienza alle sfide che ci attendono", afferma Bonet. "La nostra priorità è mantenere e migliorare i livelli del servizio offerto ai cittadini, mantenendo le tariffe tra le più basse d'Italia". Questo impegno si riflette nel continuo aumento degli investimenti, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale.

Impegni e Investimenti

In termini di investimenti, negli ultimi tre anni, Piave Servizi ha realizzato cantieri per quasi 55 milioni di euro, un risultato straordinario considerando il contesto di aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Questo impegno costante si traduce in un miglioramento tangibile dei servizi offerti ai cittadini e in un aumento della capacità di resilienza dell'azienda. Per il triennio 2023-2025, sono previsti ulteriori investimenti per oltre 61 milioni di euro, confermando l'impegno dell’azienda verso lo sviluppo sostenibile e l'innovazione.

Non solo gli investimenti, ma anche le tariffe offerte da Piave Servizi continuano a essere tra le più competitive del mercato.

"Rispettiamo le indicazioni dei nostri soci, i Comuni, che ci chiedono un servizio di qualità a un prezzo accessibile", sottolinea Bonet. "La nostra tariffa media, pari a 2,02 euro al metro cubo d'acqua, si conferma tra le più basse non solo nel Nord Est, ma in tutta Italia".

Non solo servizi, ma anche un occhio di riguardo verso l'esperienza dell'utenza; l’azienda infatti attraverso diversi canali di contatto si impegna nell’essere vicina ai suoi clienti. Oltre agli sportelli fisici sul territorio e agli sportelli multiservizio in collaborazione con EstEnergy, l'azienda offre due numeri verdi attivi 24 ore su 24 e servizi di assistenza attraverso i social media e la messaggistica SMS.

Inoltre, anche per il 2024, è stato confermato il fondo “Acqua per Te”, un fondo destinato all’aiuto degli utenti, che a causa di perdite occulte negli impianti, si trovano di fronte a bollette sproporzionate.

Verso gli obiettivi futuri

Infine, Piave Servizi è fortemente impegnata nella riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.

"Un team dedicato monitora costantemente i nostri consumi energetici e le emissioni di gas serra per ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività", afferma Bonet. "Nel 2022, abbiamo registrato una diminuzione del 2,6% dei consumi energetici rispetto al 2020 e del 1,4% rispetto al 2021. Inoltre, ci approvvigioniamo di energia da fonti rinnovabili e produciamo energia internamente attraverso impianti fotovoltaici e idroelettrici".

L'impegno di Piave Servizi verso l'innovazione, la sostenibilità e il servizio di qualità si conferma così come un modello virtuoso nel panorama dei gestori idrici italiani.