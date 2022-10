Consigli e strumenti utili per ottimizzare i consumi energetici

Sono periodi complessi per quel che riguarda il tema “rincaro energetico”. Oggi, ridurre il più possibile i consumi non implica soltanto una riduzione delle emissioni in atmosfera, ma anche e soprattutto un risparmio in bolletta.

I piccoli gesti quotidiani - come quelli suggeriti dall’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nel suo decalogo – possono fare la differenza. Ma anche rivolgersi a professionisti che fanno della sostenibilità un valore assoluto.

Affidarsi a Hera per consumare consapevolmente

Tra questi è sicuramente da annoverare EstEnergy, società del Gruppo Hera, attiva in Veneto e Lombardia con i marchi Ascotrade, Ascopiave Energia e BlueMeta. Negli ultimi anni EstEnergy ha coinvolto numerosi clienti in azioni di consumo più consapevoli, efficienti e attenti all’utilizzo delle risorse. L’obiettivo è duplice: ottenere maggiori vantaggi per l’ambiente e un notevole risparmio sulle bollette.

Per adempiere a questi benefici non serve necessariamente impegnarsi in grandi investimenti: basta partire dall’attivazione di alcuni semplici strumenti digitali, a disposizione in forma gratuita per tutti i clienti Hera.

Gli strumenti per il monitoraggio dei consumi

Quali sono gli strumenti per monitorare i consumi? Uno su tutti è l’utilissimo Diario dei Consumi, un report periodico in grado di monitorare e confrontare i consumi di casa con quelli dell’anno precedente e con quelli di clienti “simili” per dimensione dell’immobile, numero di abitanti, uso dell’energia.

È possibile consultare il Diario dei Consumi dai servizi online o tramite app e visualizzare, tra le altre cose,l’impatto sull’ambiente in termini di emissioni di CO2 legato ai propri comportamenti. Il report ha riscosso un forte successo: a oggi sono già attivi 721 mila diari dei consumi energy nei territori serviti da Hera.

Per quanto riguarda invece la valutazione sull’efficienza della propria casa, un tool altrettanto utile è Hera Fast Check Up, che consente, una volta inserite le caratteristiche del proprio impianto e alcune informazioni sugli elettrodomestici in uso, di ottenere un’indicazione dei dispositivi considerati più energivori. Lo strumento elabora un report personalizzato che mostra al cliente come si ripartiscono i consumi e fornisce suggerimenti utili per ridurli.

I clienti Hera possono ulteriormente chiedere di passare ad una periodicità di fatturazione mensile e distribuire così la spesa annua su 12 mesi anziché su 6 bimestri, a vantaggio del bilancio familiare. In questo modo, infatti, a parità di condizioni economiche, è possibile valutare la situazione su ampio raggio e ricevere bollette dall'importo più contenuto.

Contatori 2G, un’innovazione da non perdere

Un’innovazione importante per il controllo della propria fornitura elettrica è quella offerta dai contatori 2G, in grado di registrare e aggiornare i consumi di energia elettrica con dettaglio orario e quart’orario. I distributori di energia elettrica stanno pian piano sostituendo su tutto il territorio nazionale i contatori di prima generazione con questi nuovi dispositivi. In questo ambito, Hera ha sviluppato una nuova App, che, abbinata all’offerta a prezzo variabile Prezzo Netto PiùControllo Luce, presenta opportunità esclusive da sfruttare al meglio per ottimizzare la spesa energetica di casa.

Per tutti coloro che dispongono di nuovo contatore 2G, infatti, e hanno deciso di sottoscrivere l’offerta, è prevista l’attivazione dell’ App Hera 2G, in grado di far visualizzare ogni giorno al cliente la fascia oraria più conveniente del giorno in corso o del successivo. La fascia oraria è considerata è quella che va dalle 8 alle 23.

Ottimizzare e gestire meglio i costi energetici di casa è possibile e con il supporto e le competenze di Hera si può iniziare da subito.