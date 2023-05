Alluvione in Emilia Romagna: Savno a Forlì in supporto ad Alea Ambiente

Savno risponde all’appello di Utilitalia per supportare l’attività di Alea Ambiente, gestore della raccolta dei rifiuti urbana in 13 Comuni della Provincia di Forlì – Cesena, impegnato in questi giorni nella rimozione dalle strade dei detriti alluvionati.

Savno è al lavoro in questi giorni, con il proprio personale per la raccolta e uno speciale mezzo provvisto di polipo, adatto a caricare materiale ingombrante e di grandi dimensioni.

Alea Ambiente ha informato che in questo momento di emergenza ha attivato un presidio continuo e costante nelle zone colpite dall’alluvione, moltiplicando i mezzi e le squadre operative, in diretto contatto e coordinamento con la Protezione Civile, le amministrazioni comunali e le Forze dell’ordine. La rimozione dei rifiuti di ogni tipologia, alluvionati e accatastati davanti alle abitazioni, come ha spiegato in una nota la società romagnola, sta avvenendo in maniera automatica lungo tutte le strade, anche in orario notturno, in maniera continuativa e capillare.

Il presidente di Savno, Giacomo De Luca commenta: