I numeri della nona edizione di "Raccogli l'olio e doni un tesoro": coinvolte 46 scuole e più di 5.000 bambini

Gli alunni coinvolti, provenienti da tutte le scuole dei 44 Comuni appartenenti al Bacino Sinistra Piave, sono stati 5.091, per una media di 1,4 kg di olio esausto raccolto ciascuno.

“Raccogli l’olio e doni un tesoro”, il concorso di Savno, Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus e De Luca Servizi Ambiente per incentivare la raccolta dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica, si conferma un successo che cresce di anno in anno.



Sono state 46, infatti, le scuole aderenti alla nona edizione dell’iniziativa (nel 2023 erano state 29), che nel complesso hanno saputo stoccare nelle cisterne fornite da Savno ben 7.175 kg di materiale oleoso. Gli alunni coinvolti nel progetto, provenienti da tutte le scuole di ogni ordine e grado nei 44 Comuni appartenenti al Bacino Sinistra Piave, sono stati in totale 5.091, per una media di 1,4 kg di olio esausto raccolto ciascuno.



La graduatoria finale è il risultato della somma del quantitativo totale di olio raccolto per studente e della partecipazione alla raccolta, più o meno attiva, di tutti i plessi dell’istituto iscritto. Alle dieci scuole che hanno accumulato più punti è andato un montepremi complessivo di 3.500 euro in materiale scolastico, da suddividere in base al piazzamento.



Ad aggiudicarsi il primo posto, i bambini della scuola primaria “Fogazzaro” di Ponte di Piave che sono riusciti a raccogliere 7,14 kg di olio esausto a testa, seguiti dalla scuola dell’infanzia "Monumento ai caduti" di Valdobbiadene. A pochi punti di distanza, terzo gradino del podio per la scuola dell’infanzia “Francesco e Ginevra Loschi” di Ponte di Piave, con 6,57 kg materiale oleoso “collezionato” per studente.



Un riconoscimento speciale è stato poi assegnato alla scuola secondaria di primo grado di Orsago, non solo per aver assiduamente partecipato al contest sin dalla prima edizione del concorso nel 2015, raccogliendo un quantitativo complessivo di olio pari a 3.155 kg, ma anche per aver saputo coinvolgere di anno in anno tutte le scuole del proprio Istituto Comprensivo spronandole ed incentivandole alla raccolta.



Commentano il presidente di Savno, Stefano Faè, e il presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Roberto Campagna:



“Questo concorso continua a riscuotere un grande successo, con una nutrita partecipazione edizione dopo edizione. La competizione è sempre molto accesa, tutti vogliono vincere, e a beneficiarne è naturalmente l’ambiente, senza dimenticare che più somme riusciamo a mettere da parte grazie al recupero dell’olio, maggiori sono le risorse che riusciamo a destinare ai cittadini più fragili del territorio. La speranza è che l’entusiasmo dimostrato dai bambini possa essere un volano per coinvolgere maggiormente gli adulti nella raccolta di questo materiale. C’è infatti ancora molto da fare per abituare i cittadini a conferire regolarmente l’olio negli ecocentri o negli appositi contenitori stradali anziché gettarlo negli scarichi”.



Fa sapere il presidente della Fondazione di Comunità Sinistra Piave, Loris Balliana: