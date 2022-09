Nuovo distributore automatico di sacchetti a San Vendemiano: in funzione da mercoledì 28 settembre

A distanza di pochi giorni dall’inaugurazione dell’erogatore di Gorgo al Monticano, anche San Vendemiano è pronta ad accogliere un nuovo distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata. Il nuovo dispositivo è stato installato in via Alcide De Gasperi è potrà essere utilizzato da tutti gli utenti intestatari di un regolare contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti con Savno.

L’erogatore, superati i consueti test da remoto per verificarne il corretto funzionamento, è entrato ufficialmente in funzione dalle ore 9.00 di mercoledì 28 settembre.

“Quello di San Vendemiano è il secondo distributore che riusciamo ad inaugurare in poche settimane. Questo risultato ci rende orgogliosi perché dimostra che stiamo lavorando nella maniera giusta, di concerto con le amministrazioni comunali – fa sapere il presidente di Savno, Giacomo De Luca – E siamo solamente all’inizio: il nostro obiettivo è quello mettere a disposizione dei cittadini quanti più dispositivi possibile, distribuendoli in maniera capillare sul territorio”.

Attualmente i 6 distributori già operativi di Savno si possono trovare a Oderzo (via Monsignor Paride Artico), Pieve di Soligo (Piazza Caduti dei Lager), Valdobbiadene (Piazza Foro Boario), Vittorio Veneto (Viale Vittorio Emanuele II), Conegliano (via Maggior G. Piovesana) e Gorgo al Monticano (via Postumia Centro).

Come utilizzare il distributore

Utilizzarli è semplice: basta passare la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta dei rifiuti, procedere con l’identificazione e scegliere il prodotto desiderato. Il numero dei sacchetti erogato è tarato a seconda delle disposizioni del Regolamento Tariffario.



“Siamo certi che i cittadini apprezzeranno molto questo nuovo servizio che rappresenta un sistema di approvvigionamento rapido e senza vincoli di orario. Con tre passaggi della durata di un minuto i cittadini potranno beneficiare del servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza code o inutili attese allo sportello, dove gli operatori potranno dedicare maggior tempo ad altre pratiche che richiedono maggiore attenzione per l’utente", ha chiosato il sindaco di San Vendemiano, Guido Dussin.