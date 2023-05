Arriva il nuovo portale per la prenotazione online degli appuntamenti allo sportello

Questa nuova funzionalità, presente nell’apposita sezione del sito www.savnoservizi.it, permetterà ai cittadini di riservare il proprio turno con gli operatori in tutta comodità e velocità, senza lunghe attese o telefonare preventivamente agli uffici. Gli utenti potranno scegliere il giorno e l'orario preferiti, selezionando i servizi richiesti tra quelli disponibili: fanno eccezione per le famiglie il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata, facilmente usufruibile anche tramite gli appositi distributori automatici sul territorio, e la richiesta di sostituzione del bidone dell’umido, servizi per i quali non sono previste procedure di prenotazione ma sarà necessario attendere il proprio turno.



Utilizzare il portale è facile: è sufficiente raggiungere la pagina dedicata e cliccare il bottone verde “Prenota il tuo appuntamento”. La procedura prosegue con l’accesso o la registrazione: inseriti i dati richiesti si entrerà così nella propria area riservata, dove all’occorrenza sarà possibile controllare le proprie prenotazioni, annullarle entro la mezzanotte del giorno precedente o procedere con la richiesta di una nuova prenotazione.





È necessario semplicemente selezionare il Comune del proprio contratto, scegliere al massimo due servizi per i quali si sta richiedo l’appuntamento allo sportello e indicare giorno e orario preferiti, in base alla disponibilità del calendario. La procedura termina con l’invio di una e-mail di promemoria all’utente, con in allegato le liste dei documenti necessari da presentare agli operatori per ogni servizio richiesto, pena la mancata evasione della pratica.

Questa rappresenta solamente l’ultima iniziativa in ordine di tempo per rendere i nostri servizi sempre più accessibili. Siamo tra le prime aziende del settore ambientale in Veneto che consente di prendere appuntamento direttamente online, con tutti i vantaggi del caso. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di essere sempre di più al fianco dei cittadini, confermando quegli sforzi che lo scorso marzo ci sono valsi il premio Top Utility Consumatori e Territorio di Althesys, che ci ha riconosciuto come la migliore utility d’Italia per quanto riguarda il costante impegno nell’aumentare i canali di interazione con la comunità e diminuire i tempi di risposta alle esigenze dei clienti.

osserva il presidente di Savno, Giacomo De Luca.