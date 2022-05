Savno cerca autisti e raccoglitori: ecco come candidarsi

AAA cercasi autisti e raccoglitori. L?accorato appello arriva direttamente da Giacomo De Luca, presidente di Savno, l?azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per 44 Comuni della Provincia di Treviso: ?Non troviamo personale operativo da assumere ? fa sapere amareggiato ? Parliamo di un servizio di fondamentale importanza per la comunità, lo stipendio è di tutto rispetto, eppure fatichiamo a trovare candidati?.

L'appello di Savno

La situazione, per stessa ammissione di De Luca, che vanta una lunga esperienza proprio nel settore della logistica e dei trasporti, sfiorerebbe il paradosso. Perché se è vero che il settore dei trasporti è in crisi, di certo la ?burocrazia? non aiuta. ?Il costo per ottenere la patente C oscilla tra i 3.000 e i 4.000 euro, mentre la Carta di Qualificazione del conducente (CQC) tra i 2.000 e i 3.000 euro ? osserva il presidente di Savno ? Tutto questo, negli ultimi anni, ha portato a una carenza di persone disposte a mettersi in gioco alla guida di mezzi pesanti, e questo ci mette non poco in difficoltà?.

L?azienda si trova in una condizione che fino a qualche decennio fa sarebbe stata impensabile. ?Come se non bastasse, molta gente è frenata dal fatto che la professione richiede particolari sacrifici, non ultimo quello di alzarsi molto presto al mattino ? sottolinea De Luca ? Non lo nascondo, la raccolta dei rifiuti è sicuramente un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico, con turni che vanno generalmente dalle 5 alle 12, dal lunedì al venerdì, ma al tempo stesso è fondamentale per la tutela del territorio e il benessere della comunità?.



Proprio per questo, Savno non si dà per vinta, con la promessa di mettercela tutta per sostenere e tutelare i futuri candidati. ?Siamo anche disponibili ad assumere giovani con patente B e ad affiancarli nei corsi di formazione per ottenere la patente C e il CQC ? annuncia il presidente - Speriamo che il nostro appello non rimanga inascoltato e che qualcuno risponda alla nostra ricerca?.

Come candidarsi

Chiunque volesse partecipare al concorso di selezione può farlo inviando il proprio curriculum vitae tramite il sito di Savno (www.savnoservizi.it) alla pagina ?Lavora con noi? oppure scrivendo all?indirizzo di posta elettronica candidature@savnoservizi.it o al numero di fax 0438-426682.