Via ai lavori lungo via Montello a Spresiano, traffico interrotto fino all'11 settembre

Grazie ai lavori di realizzazione della nuova fognatura lugno via Montello a Spresiano, già iniziati, verranno allacciati al depuratore 600 abitanti e sostituito oltre 1 km di condotta di acquedotto. L’investimento di 800 mila euro consentirà di portare la fognatura in un territorio praticamente sprovvisto di tale servizio e di sostituire la rete di acquedotto con moderne tubazioni per ridurre le perdite e gli interventi di manutenzione. Miglioramento del servizio e sostenibilità ambientale del progetto hanno permesso di raggiungere l’accordo per definire con l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Treviso la chiusura delle strade. È stata, così, ordinata l’interruzione del traffico veicolare dal giorno 26 giugno all'11 settembre 2023. L’ordinanza, emessa nei mesi estivi, vuole dare la possibilità di completare in sicurezza i lavori per realizzare gli allacciamenti e velocizzare le operazioni di ultimazione del cantiere prima della ripresa delle scuole a settembre.

«Il cantiere sta procedendo seguendo i principi di salvaguardia della risorsa idrica, dell’ambiente e del paesaggio, in una importante strada provinciale particolarmente caratterizzata da edifici residenziali, industriali e storici»: ha spiegato il presidente di Ats, Fabio Vettori. «Sono consapevole che la chiusura della viabilità nella SP 57 è causa di disagi alla nostra cittadinanza» dichiara il sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra «abbiamo lavorato assieme ad Ats per limitare al massimo le difficoltà con l’obiettivo di completare i lavori in sicurezza a beneficio degli utenti. A fine cantiere è prevista la sistemazione con asfaltatura completa del sedime stradale interessato dai lavori».