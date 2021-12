Il regalo di Savno: 30 mila stelle di Natale nelle scuole trevigiane

Più di 30mila stelle di Natale in dono agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. È il regalo che anche quest’anno hanno voluto fare Savno-CIT e Consiglio di Bacino Sinistra Piave, rinnovando il loro tradizionale appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’ambiente.

Il presidente del Cit Gianpaolo Vallardi, augurando a tutti buone feste, spiega così il significato speciale di questa iniziativa:

"Le nostre stelle racchiudono in sé tre principi magici: economia circolare, riciclo e solidarietà. Esse vengono infatti coltivate in serre riscaldate dal biogas prodotto dai rifiuti organici raccolti, sono cresciute grazie al compost prodotto dai nostri impianti e sono state accudite da persone svantaggiate che, proprio grazie alla coltivazione di queste piante, hanno potuto reinserirsi nel mondo del lavoro e ridare un senso alla propria vita. Tre concetti davvero importanti da trasmettere ai nostri ragazzi, soprattutto in un periodo come questo in cui non è facile preservare ottimismo e speranza.”