Top Utility, Savno è la migliore azienda d'Italia per attenzione ai clienti e stakeholder

Savno è la migliore utility d’Italia per quanto riguarda il “costante impegno nell’aumentare i canali di interazione con la comunità e diminuire i tempi di risposta alle esigenze dei clienti”. A dirlo è Althesys, società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza, che questa mattina, giovedì 9 marzo, nella Camera di Commercio di Milano, in occasione della presentazione dell’annuale rapporto Top Utility Analysis, ha assegnato al gestore dei servizi ambientali della Sinistra Piave il premio “Top Utility Consumatori e Territorio”.

L’attestato, ritirato dal presidente di Savno, Giacomo De Luca, certifica i migliori risultati ottenuti dall’azienda nei servizi ai clienti, nell’attenzione agli stakeholder e nella valorizzazione del territorio. Un riconoscimento importante, che posiziona Savno davanti a leader di settore come Acque SpA, Alia, BrianzAcque e Marche Multiservizi.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi del premio che abbiamo ricevuto perché riconosce l’impegno dell’azienda a tutti i livelli. Dal Consiglio di Amministrazione ai responsabili d’ufficio, dagli impiegati allo sportello agli operatori ecologici, tutti desideriamo essere sempre più vicini all’utenza e diventare un punto di riferimento per migliaia di cittadini – commenta De Luca – Promuovere la crescita del territorio e salvaguardare l’ambiente è una missione comune che riguarda alla stessa maniera istituzioni e cittadini: per questo solamente valorizzando questo rapporto, privilegiando l’ascolto e costruendo una relazione di fiducia, possiamo consegnare alle generazioni future un domani più sostenibile”.

“I nostri canali di interazione con la comunità sono molteplici: a partire dai nostri sportelli fisici, presenti in maniera capillare in quasi tutti i Comuni, per arrivare al nostro sito istituzionale, a SavnoApp e al nuovo portale per la prenotazione degli appuntamenti che rilasceremo a breve”, entra nel merito il presidente di Savno, che sottolinea: “Il numero di reclami è estremamente ridotto: 3.762 nell’ultimo anno per 146.268 utenze. L’incidenza è dello 0,025 per cento. È un risultato incredibile, che premia la bontà del servizio erogato”.

Rappresentano un valore aggiunto per i cittadini l’accesso semplificato a molteplici servizi con tessera sanitaria (Centri di raccolta e distributori automatici di sacchetti, ad esempio), l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi ecocentri con minori tempi di attesa e maggiori facilità di scarico/conferimento, il sostegno a manifestazioni, fiere ed eventi del territorio, e la promozione di svariate iniziative dedicate ai vari Comuni, alle associazioni e alle scuole.



“Il nostro compito è essere vicini a tutti, soprattutto ai più bisognosi – chiude De Luca – Grazie all’accordo stretto con organizzazioni sindacali e i servizi sociali, abbiamo deciso di innalzare la soglia Isee per richiedere uno sconto in bolletta a 15.000 euro: questo ci ha permesso di accogliere, nel 2022, ben 5.410 richieste, riconoscendo un taglio medio del 50 per cento sulla quota fissa della tariffa”.