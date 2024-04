Sicurezza sul lavoro: un nuovo impegno innovativo tra aziende, lavoratori e istituzioni

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, i dati attuali evidenziano un preoccupante numero di morti o gravi infortunati ancora presenti in Veneto. La regione occupa infatti il secondo posto in Italia per il numero di vittime, e, in particolare, Treviso si posiziona al terzo posto nella triste "classifica" delle province, con 17 decessi registrati nel 2023. È importante sottolineare che dietro questi numeri si celano volti, storie, persone, legami affettivi e, purtroppo, una considerevole quantità di dolore.

A fronte dei dati critici, le aziende venete hanno deciso di muoversi

Nel contesto industriale italiano e, in particolare, in Veneto, la sicurezza sul lavoro si configura come una priorità fondamentale per garantire la sostenibilità delle attività e la tutela dei lavoratori. La regione, con la sua economia diversificata, si confronta infatti con specifiche sfide legate alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese venete stanno quindi adottando un approccio integrato, superando gli standard normativi per implementare strategie avanzate e sostenibili. Questo impegno è vitale, considerando l'importanza di creare un ambiente lavorativo sicuro, protetto e consapevole.

Non si punta solo al rispetto delle norme, ma anche a una migliora educazione alla sicurezza

La collaborazione tra aziende, istituzioni regionali e comunità emerge come un elemento cruciale per affrontare le sfide legate alla sicurezza sul lavoro. Ormai non è più solo una formalità normativa, ma è divenuta un cardine dell'identità lavorativa del Veneto, promuovendo una cultura condivisa che va oltre le consuete pratiche normative.

Questo impegno collettivo si rivela essenziale per costruire un ambiente di lavoro sicuro, sostenibile e orientato al benessere dei lavoratori.

Le imprese, le istituzioni e i lavoratori stessi, guidati da un approccio proattivo alla sicurezza, stanno iniziando a lavorare in modo significativo alla creazione di un contesto lavorativo che riflette i valori di una comunità consapevole e responsabile.

Sviluppo Formazione: il progetto Ocjo su salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita

Forti di questo intento, l’azienda veneta Sviluppo Formazione, da anni, è impegnata nella promozione e diffusione della cultura su salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita ha sviluppato il progetto Ocjo.

È un progetto che nasce 15 anni fa e che, nel corso del tempo, si è ampliato, modificato e sviluppato seguendo i cambiamenti normativi ma, soprattutto, le diverse e mutevoli le esigenze delle aziende e dei lavoratori, i destinatari e i veri protagonisti della formazione.

Un nuovo modo di intendere e dare formazione

Sviluppo Formazione utilizza un approccio originale che rende la formazione sulla sicurezza un'esperienza coinvolgente ed istruttiva al tempo stesso. Utilizzando una modalità formativa attraverso la quale i concetti chiave sulla sicurezza sul lavoro vengono presentati in modo chiaro, memorabile e anche divertente.

Con la formula dello spettacolo teatrale si va a trattare, in maniera non convenzionale, un argomento molto importante: salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita.

La formula impiegata è volutamente originale in quanto si parte dal presupposto, sicuramente corretto, che, a volte, alleggerendo il peso di certe tematiche sia più semplice rifletterci.

Ad oggi il progetto Ocjo si struttura in Ocjo alla sicurezza, Ocjo alla “Vita”, Tempo e Ocjo alla formazione.

Ocjo alla sicurezza, Ocjo alla “Vita” e Tempo

Tre spettacoli che combinano performance artistiche di alto livello con le principali tematiche della sicurezza. Attraverso un copione narrativo assolutamente coinvolgente, gli spettatori saranno sensibilizzati sugli aspetti critici della sicurezza e saranno ispirati ad adottare comportamenti responsabili sul posto di lavoro. Tre spettacoli che andranno a “toccare nel segno”.

Ocjo alla formazione

L’azienda Sviluppo Formazione, inoltre, offre corsi di formazione progettati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda in ogni ambito della sicurezza coprendo una vasta gamma di argomenti, dalle normative e regolamenti sulla sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi, prevenzione degli infortuni e molto altro.

Una formazione che è un percorso, non un corso

Nonostante la modalità innovativa i corsi proposti da Sviluppo Formazione in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro sono progettati e realizzati da un team di esperti in modo da garantire un approccio multidisciplinare e coinvolgente.

La formazione proposta in materia di sicurezza sul lavoro è un percorso che accompagna i partecipanti in un viaggio di apprendimento, consapevolezza e cambiamento al fine di creare una mentalità attenta e responsabile in ogni individuo. Si punta infatti a far comprendere che “Investire nella formazione conviene”.

D’altronde è risaputo che investire nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro richiede tempo, risorse e impegno, ma si tratta di un investimento che ripaga, in termini di riduzione degli incidenti, miglioramento dell'ambiente di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori.

Maggior coinvolgimento delle persone vuol dire miglior comprensione dei pericoli

La componente tecnica della sicurezza sul lavoro è gestita da esperti del settore, mentre gli eventi mirano a coinvolgere emotivamente i partecipanti in un processo di apprendimento oltre la mera teoria.

Il coinvolgere “persone comuni”, che si prestano come attori in scena, permette di capire cosa può effettivamente accadere se non si conoscono o rispettano le procedure di sicurezza all’interno delle aziende: nella migliore delle ipotesi possono accadere infortuni che nella peggiore delle ipotesi possono essere molto gravi. Quindi “Ocjo” detta in Veneto.

Chiunque voglia impegnarsi attivamente nell’abbattimento dei rischi lavorativi, può ottenere informazioni su questo progetto visitando il sito www.ocjo.it.