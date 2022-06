Valdobbiadene, una terra di tradizioni, di storia e di sapori

Valdobbiadene è un gioiello della natura: grazie alle sue magnifiche e verdeggianti colline e ai panorami mozzafiato è possibile assaporare pace, serenità e relax in un ambiente davvero accogliente e caloroso. Queste zone sono conosciute anche come le Colline del Prosecco, ed in particolare del Valdobbiadene Docg, e sono state riconosciute come Patrimonio dell’Unesco dal 2019. In base al tempo a propria disposizione è possibile quindi organizzare itinerari di differente durata in cui è possibile scoprire bellezze territoriali come le bellissime colline verdeggianti ricoperte di vigneti, oppure antichi e piccoli borghi in cui riscoprire non solo le tradizioni e i gusti locali, ma anche bellissimi tesori architettonici nascosti in questi affascinanti luoghi. L’itinerario più famoso, ad esempio, è la Strada del prosecco, lunga ben 90 chilometri e che attraversa le mete più interessanti della zona.

Quando la Storia si sposa con la Natura

Si parla di località storiche come il Molinetto della Croda, un antico mulino edificato nel 1630 oppure Rollo, il primo borgo tutelato dai FAI (Fondo Ambiente Italiano) o ancora Cison di Valmarino, un bellissimo paese di epoca medievale, e Castelbrando, una fortezza del XII secolo di cui è possibile visitare liberamente l’area esterna ed una galleria d’arte e ovviamente anche l’Abbazia di Follina, uno splendido complesso religioso, sempre del XII secolo, con la chiesa intera in stile romanico e gotico.

Per chi ama non solo l’arte e l’architettura, Valdobbiadene offre anche tantissime mete panoramiche degne di essere visitate. Si può infatti ammirare la zona del Cartizze con i suoi vigneti che serpeggiano in mezzo alle verdeggianti colline e le stupende cascine.

Tra gite e degustazioni di vini di ottima qualità

Naturalmente tutto questo camminare e visitare può mettere molta sete e fortunatamente ci si trova nel posto giusto per dissetare la propria gola. Si ha davvero l’imbarazzo della scelta, ma se si vuole degustare un vino di eccellenza, allora si può puntare senza alcuna ombra di dubbio sui prodotti di Canevel, una rinomata azienda fondata proprio a Valdobbiadene da Mario Caramel nel 1979.

Per chi conosce il dialetto locale, sa che “Canevel” vuol dire “piccola cantina”, che sin dai tempi antichi indicava quel luogo quasi sacro in cui venivano custoditi i prodotti migliori e più ricercati ed infatti sin dalla sua fondazione l’azienda perfeziona costantemente i propri vini e spumanti, seguendo con minuziosa attenzione tutta la filiera produttiva, quindi dalla scelta e dalla gestione dei vigneti fino alla vinificazione e spumantizzazione. Canevel ha deciso infatti di occuparsi dell’intero processo produttivo, arrivando così a proporre vini e spumanti unici che sono frutto di un’ottima combinazione tra tradizione e innovazione, tra originalità dei sapori e rispetto degli storici gusti. Non si rimane certo a bocca asciutta in quanto si ha disposizione una collezione davvero ampia che spazia dal Brut Setàge al Cartizze, dal biologico Campofalco al rosato Rosa del Faè.

Ma perché fermarsi al semplice acquisto dei vini? L’azienda offre infatti anche la possibilità di partecipare ad un tour guidato a partire dai vigneti di Glera fino ad arrivare a un piccolo poggio da cui ammirare panorami sorprendenti, per proseguire in cantina e conoscere i metodi di spumantizzazione, concludendo il tutto con una degustazione in totale relax di alcuni degli ottimi vini dello Château.

Per gustarsi quindi un buonissimo calice di vino e godersi una giornata di pura tranquillità, si può prenotare direttamente dal sito aziendale e si può inoltre rimanere aggiornati su tutte le novità offerte da Canevel anche dalla loro pagina Facebook. Godersi la qualità con un click non è mai stato così facile.