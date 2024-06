Otto consigli (fondamentali) per viaggiare low cost evitando sgradite e carissime sorprese

Tutti noi amiamo viaggiare, ma spesso, spaventati dai costi e dai possibili imprevisti, rinunciamo a quella che è, invece, proprio una bellissima e rigenerante fuga dalla routine quotidiana.

I veri viaggiatori, però, che sono qualcosa di molto lontano dai vacanzieri, sanno bene come si possa riuscire a viaggiare low cost, spendendo il meno possibile, ma evitando sgradite e carissime sorprese, riuscendo a prevenire o a fronteggiare le difficoltà.

Qui trovate nove consigli fondamentali che si riveleranno davvero utili per viaggiare low cost.

1) Pianificazione

Per limitare i costi la fase di pianificazione del viaggio è importantissima. Questa vi permetterà di:

quantificare le spese per i mezzi di trasporto

acquistare i voli aerei al minor prezzo

scegliere i mezzi di trasporto più economici per muoversi sul posto

valutare i costi delle strutture ricettive

stimare il costo della vita dei paesi da visitare

attuare le migliori strategie e minimizzare gli sprechi

2) Prenotate dei voli "in incognito"

Non fatevi tracciare. Navigando in incognito riuscirete ad effettuare ricerche anonime e maggiormente protette, evitando che vi vengano proposte offerte personalizzate più alte dovute al fatto che i siti web hanno intercettato la vostra effettiva necessità di comprare proprio quei biglietti.

Siate flessibili nella scelta delle date, evitate di viaggiare nel weekend o nei periodi dell'anno maggiormente inflazionati.

3) Portate solo il bagaglio a mano

Quando possibile viaggiate leggeri per avere con voi quello che davvero vi serve. Gli zaini che rispettano le misure imposte dalle compagnie aeree low cost hanno tasche profonde che permettono di portare tutto quello che è essenziale per il vostro viaggio dai documenti ai vestiti. Dovrete pensare bene a quello che indosserete ogni giorno. Ricordatevi di portare sempre con voi una felpa, anche se andate al caldo. Per non occupare spazio potete legarla in vita. Potrebbe rivelarsi preziosa anche per ripararvi, oltre dal freddo della notte anche dalla fastidiosa aria condizionata spesso presente in aeroporti e supermercati.

4) Controllate le spese telefoniche

Ricordatevi di controllare il vostro piano tariffario e quello che vi verrà offerto durante il vostro soggiorno. Limitate l'uso del telefono all'essenziale, non utilizzando il traffico dati se non quando strettamente indispensabile. Sfruttate al massimo le connessioni wifi gratuite.

5) Scegliete con attenzione dove dormire

Dove dormire fa decisamente la differenza in un viaggio low cost. Il camping è tra le soluzioni più apprezzate nella bella stagione, proprio per la possibilità di contenere le spese vivendo all'aria aperta. Anche gli ostelli della gioventù si rivelano una valida soluzione perché riescono a unire risparmio e convivialità.

6) Scegliete con attenzione dove e cosa mangiare

Dove, quando e cosa mangiare fa davvero la differenza in un viaggio low cost. Per limitare le spese dovrete in primo luogo evitare i ristoranti turistici cercando i posti dove vanno a mangiare i residenti. Con un po' di impegno riuscirete a sfruttare anche voi l'offerta del menù del giorno o potrete gustare qualche deliziosa specialità street food a un prezzo decisamente conveniente. Non dimenticate di portare sempre con voi panini, snack e una borraccia.

7) Concerti e attività gratis sul posto

Chiedendo informazioni nella struttura dove alloggiate o ai residenti potrete scoprire come quasi ogni giorno ci sono attività e concerti gratis che renderanno decisamente piacevole la vostra vacanza senza pesare sul vostro portafoglio.

8) Stipulate un'assicurazione viaggio

Ritardi, cancellazioni di voli, spese inattese. Il modo migliore per fronteggiare gli imprevisti con la dovuta serenità è quello di stipulare un'assicurazione viaggio. Sono numerose le compagnie assicurative che propongono soluzioni convenienti con polizze davvero economiche. Per un viaggio senza pensieri.

Articolo originale