Sicilia: ecco 5 mete da non perdere in estate

Che sia da soli, in coppia, in famiglia o con gli amici, l’estate in Sicilia è sempre una buona idea. Spiagge meravigliose, mare cristallino, cucina deliziosa, paesaggi che incantano. E poi tanta, tantissima storia.

Qui c’è l’imbarazzo della scelta in merito a cosa fare, dove andare e quali attrazioni o città visitare.

Una cosa è certa: il suo patrimonio culturale è immenso e ogni scelta è quella giusta. Ecco cinque mete che non possono proprio non essere visitate durante un soggiorno estivo in Sicilia.

Taormina

Situata sulla costa orientale della Sicilia, Taormina è una delle località turistiche più famose dell'isola. Con le sue viste spettacolari sull'Etna e sul Mar Ionio, il suo antico teatro greco-romano e le sue strade pittoresche, Taormina offre un mix perfetto di cultura, storia e bellezze naturali.

Da non perdere una passeggiata lungo Corso Umberto e una visita all'Isola Bella, una riserva naturale con una spiaggia letteralmente d’incanto.

La Valle dei Templi

Per gli appassionati di storia e archeologia, la Valle dei Templi ad Agrigento è una tappa obbligata. Questo sito archeologico, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ospita alcuni dei templi greci meglio conservati al mondo, tra cui il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone. Una visita al tramonto rende l'esperienza ancora più magica, con i templi che si tingono di colori caldi e suggestivi.

Da non perdere anche la visita al Giardino della Kolymbethra, un Bene FAI ricco di vegetazione che solo in Sicilia si può trovare.

Palermo

La vivace capitale della Sicilia è un vero e proprio crocevia di culture e stili architettonici. A Palermo, si può esplorare splendidi palazzi normanni, chiese barocche e mercati vivaci come il Mercato di Ballarò e la Vucciria. Da non perdere la Cattedrale di Palermo, il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina e il Teatro Massimo, uno dei più grandi teatri lirici d'Europa. La cucina palermitana, con specialità da “street food” come arancine, pane e panelle e cannoli, è un'altra ragione – dignitosa - per visitare questa città.

Per i più “marittimi” ecco che ci si può spostare a Mondello, località balneare a pochi km dalla città.

4. Siracusa e l'Isola di Ortigia

Siracusa, situata sulla costa sud-orientale, è una città ricca di storia e fascino. Il Parco Archeologico della Neapolis ospita il famoso Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano e l'Orecchio di Dionisio. L'Isola di Ortigia, il cuore storico di Siracusa, è un labirinto di stradine, piazze eleganti e antichi palazzi. Passeggiare per Ortigia, visitare il Duomo e ammirare il tramonto dal lungomare Aretusa possono rendere indimenticabile il soggiorno in Sicilia.

5. San Vito Lo Capo

Per gli amanti del mare, San Vito Lo Capo è una destinazione da sogno. Situato sulla costa nord-occidentale, questo pittoresco villaggio di pescatori è famoso per la sua spiaggia di sabbia bianca e le acque cristalline.

San Vito Lo Capo è anche noto per il Cous Cous Fest, un festival internazionale che celebra questo piatto tipico della tradizione culinaria locale. La Riserva Naturale dello Zingaro, con i suoi sentieri panoramici e le calette nascoste, è ideale per escursioni e immersioni.

